Keine Ausnahme für Dachauer Busverkehr

Im Streit um die Finanzierung des städtischen Busverkehrs hat die Stadt nachgegeben. Linien, die bislang nicht zur sogenannten Grundversorgung gehören, auf denen aber ein Zehn-Minuten-Takt eingeführt werden soll, muss sie – vorerst – selbst finanzieren.

Dachau – Dem Karlsfelder Wolfgang Offenbeck (CSU) gefiel vor allem der Ton mancher Dachauer Stadträte nicht. Dass wegen ein paar Buslinien nun schon mit dem Ausscheiden der Kreisstadt aus dem Landkreis gedroht werde, also das Szenario eines „Dahxit“ an die Wand gemalt werde, gehe ihm, der selbst 25 Jahre in Dachau gelebt habe, doch zu weit. Auch Sebastian Leiß (FW) fand „den Konflikt nicht richtig“, und Eva Rehm (CSU) aus Erdweg betonte: „Auch der ländliche Raum hat die gleichen Lebensverhältnisse verdient, man muss die Gesamtbevölkerung sehen!“

Der „Konflikt“, den Offenbeck und Co. am Freitag im Kreisausschuss ansprachen, ist die unschöne Folge eines laut Landrat Stefan Löwl an sich „erfreulichen Themas“: des gemeinsamen Nahverkehrsplans von Stadt und Landkreis Dachau. Wie berichtet, hatte es im Verkehrsausschuss des Stadtrats zuletzt Irritationen darüber gegeben, dass der Landkreis für die Ausweitung des städtischen Busverkehrs keinen, wie Löwl es gegenüber der Heimatzeitung formuliert hatte, „Blankoscheck ausstellen“ wollte. In der Folge hatte Stadt-Kämmerer Thomas Ernst über mangelnde Verbindlichkeit der Kreisverwaltung geklagt. Und Stadtrat Peter Gampenrieder (ÜB) in einem Leserbrief angemerkt, dass der ÖPNV in Neu-Ulm „eines der Kernthemen war, das am Ende das Fass zum Überlaufen brachte“ – und das Ausscheiden der Kreisstadt aus dem Landkreis zur Folge hatte.

Der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) warnte im Kreisausschuss dennoch vor einer „Lex Dachau“. Es sei im Landkreis stets Usus gewesen, dass es für neue Buslinien eine Probezeit gegeben habe. Erwiesen sich diese Linien als sinnvoll – das heißt, dass sie die Mindestfahrgastanzahl erreichten – wurden sie stets in die vom Landkreis getragene sogenannte Grundversorgung aufgenommen. Erwiesen sie sich als nicht sinnvoll, trugen die Gemeinden die Linien entweder auf eigene Kosten oder stellten das Angebot ein. Karlsfeld, so erinnerte sich Kolbe, habe vor diesem Hintergrund seine Linie 712 jahrelang selber bezahlt, „das hat uns viel Geld gekostet“! Abgesehen davon sei es die Aufgabe des Landkreises, für alle Gemeinden Lösungen zu finden, nicht nur für Dachau.

Oberbürgermeister Florian Hartmann, der zuvor Landrat Löwls Ausführungen zu Kreis- und Bezirksumlage als „Schmarrn-Rechnung“ bezeichnet hatte, wehrte sich anfangs noch: Beim Thema Nahverkehr müsse man mutig sein und in Vorleistung gehen, das Angebot schaffe erst die Nachfrage. Die Einführung der Buslinie nach Himmelreich etwa sei anfangs belächelt worden, heute erweise sie sich als sinnvoll. Um den ÖPNV zu verbessern, müsse man sich eben „aus dem Fenster lehnen“!

Zugleich verteidigte Hartmann das Selbstverständnis der Kreisstadt, im Nahverkehrsplan als sogenanntes Oberzentrum behandelt werden zu wollen – was eine umfangreichere ÖPNV-Ausstattung zu Folge hat. Rein formal und entsprechend dem geltenden Landesentwicklungsplan ist Dachau tatsächlich „nur“ ein Mittelzentrum. Dagegen aber, so Hartmann, „wehren wir uns!“ Alle Städte um München herum seien mittlerweile Oberzentrum geworden, weshalb diese Einstufung auch Dachau zustehe.

Offenbeck gab zu, dass dies „der Kreistag ähnlich sieht“. In der Sache aber blieben Hartmanns Ausschusskollegen bei ihrer Meinung. Zur sogenannten Grundversorgung gehören weiterhin alle Busverkehre werktags zwischen 5 und 22 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 20 Uhr, die im Schnitt mindestens zehn Fahrgäste transportieren. Soll eine Verbindung neu in die Grundversorgung aufgenommen werden, muss anhand eines zwei- bis vierjährigen Probebetriebs nachgewiesen werden, dass genügend Fahrgäste dieses Angebot nutzen. Die finale Zustimmung darüber, wo welche Linie neu vom Landkreis mitfinanziert wird, obliegt schließlich dem Kreistag: „Entscheiden tun wir“, fasste es Löwl zusammen.

So oder so sei der – am Ende einstimmig beschlossene – Nahverkehrsplan das laut Landrat „beste Angebot, das wir je hatten. Damit muss sich Dachau im Münchner Umland nicht verstecken.“