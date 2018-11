Viel Aufwand, wenig Ertrag

Die Stadt nimmt jedes Jahr viel Geld mit der Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs ein. Aufgrund hoher Verwaltungskosten bleibt davon aber so gut wie nichts im Stadtsäckel hängen.

Dachau – Auf den ersten Blick sind die Zahlen eindrucksvoll: 385 000 Euro hat die Stadt im vergangenen Jahr mit der Überwachung des ruhenden und 260 000 Euro mit der Kontrolle des fließenden Verkehrs eingenommen. Kein Wunder, die dunkelblau gekleideten Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung gehören fast schon ebenso zum Stadtbild wie der graue Caddy, aus dem heraus regelmäßig teure Fotos von zu schnell fahrenden Autofahrern geschossen werden.

Doch die Zahlen sprechen nur die halbe Wahrheit. Denn: Trotz der hohen Einnahmen verdient die Stadt so gut wie nichts mit der Überwachung des Verkehrs. Bei den Geschwindigkeitskontrollen etwa ergab sich laut Hauptamtsleiter Josef Hermann im vergangenen Jahr sogar eine Unterdeckung um 28 000 Euro. Bei der Parkraumüberwachung habe es zwar eine Überdeckung gegeben – die allerdings mit 60 000 Euro geringer ausfällt als viele Strafzettel-Zahler gemeinhin annehmen dürften.

Der Grund für den relativ niedrigen Gewinn aus den Überwachungen ist Hermann zufolge der hohe Verwaltungsaufwand: Zehn Mitarbeiter seien aktuell „draußen vor Ort“ für den ruhenden Verkehr zuständig; im Rathaus gebe es zudem fünf weitere Kräfte, die sich um die Bearbeitung der Fälle kümmert. Immerhin: Die Kontrolle des fließenden Verkehrs übernimmt eine von der Stadt beauftragte Firma.

Während die meisten Falschparker eindeutig im Altstadtbereich, am Bahnhof und an der Münchner Straße anzutreffen seien, gebe es bei den Rasern „keinen Hotspot“, so Hermann. Allerdings gehe es darum auch gar nicht: „Das Geld ist wirklich kein Aspekt. Uns geht es absolut nicht darum, die Einnahmen zu erhöhen, sondern um die Verkehrssicherheit.“ Gerade um die Temposünder zu erwischen, hat die Stadt derzeit eine neue Gerätschaft in Betrieb: einen sogenannten stationären Anhänger. Diese Anlage wird in den kommenden Wochen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet – unter anderem an der Münchner Straße – die Geschwindigkeit überwachen. Dass der Anhänger auffällig ist und viele Autofahrer vielleicht gerade noch rechtzeitig vor dem Blitzen auf die Bremse treten, ist dabei durchaus gewünscht. „Das Ziel“, so sieht es Hermann, „dass langsamer gefahren wird, ist damit ja auch erreicht.“

Ob der Blitz-Anhänger allerdings eine Dauereinrichtung wird, ist noch nicht ausgemacht. Aktuell läuft der Probebetrieb, in einem Monat soll der Verkehrs- und Umweltausschuss des Stadtrats eine endgültige Entscheidung treffen. Die Stadtverwaltung, die die Blitzer-Standorte in Absprache mit der Polizei auswählt, ist „gespannt, wie es sich auswirkt“.

Ein Vorteil des Blitzers steht jedoch schon fest: Die Maschine ist, im Gegensatz zu den Mitarbeitern der Parkraumüberwachung, keinen Beleidigungen durch ertappte Autofahrer ausgesetzt. Die Kollegen, so Hermann, hätten sich aber ein dickes Fell zugelegt: „Sie bleiben sachlich. Und versuchen, die Dinge so gut es geht zu erklären.“