Stadt lockert Sargpflicht

Bald kann man im Leichentuch bestattet werden

Von Stefanie Zipfer schließen

In der Großen Kreisstadt soll es aus religiösen und weltanschaulichen Gründen am Waldfriedhof bald möglich sein, Bestattungen in einem Leichentuch – also ohne Sarg – vorzunehmen. Dafür hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats gegen die Stimme der AfD nun in einem ersten Schritt die sogenannte Lockerung der Sargpflicht bestätigt. In einem zweiten Schritt soll die Stadtverwaltung nun einen entsprechenden Entwurf zur Änderung der Friedhofssatzung ausarbeiten.

Dachau - Grundsätzlich wünschen vor allem Muslime die Bestattung in einem Leichentuch. Städte wie München, Ingolstadt und Fürstenfeldbruck wollen nun wie Dachau diesem Wunsch nachkommen, allerdings ist die praktische Umsetzung dieses Themas schwierig.

Neben rechtlichen Fragen – wie: Muss der Verstorbene diese Art der Bestattung bereits zu Lebzeiten äußern und wenn ja, in welcher Form? Wer entscheidet, wann religiöse oder weltanschauliche Gründe vorliegen? – gibt es auch praktische Punkte zu klären. So dauert laut Experten die Verwesungszeit im Tuch deutlich länger, wodurch sich auch die Ruhezeit – je nach Bodenbeschaffenheit – verlängert. Die Stadt München etwa verlangt für die Festlegung der Ruhefrist jeweils 3000 bis 4000 Euro teure Bodengutachten für jeden Friedhof. Das Dachauer Landratsamt rät pauschal, die „Ruhefrist um mindestens fünf Jahre, besser um zehn Jahre zu verlängern“. Zudem sollte sichergestellt sein, dass das Leichentuch biologisch abbaubar ist, „damit der Boden nicht negativ beeinträchtigt wird“.

Fragen der Bestattungsunternehmer

Auch die Bestattungsunternehmer meldeten bei der Stadt Fragen an, die sie vor einer Änderung der Friedhofssatzung bitte noch geklärt wissen wollen. Etwa: Wie ist das Hinablassen des Leichnams auf einem Brett pietätvoll möglich und mit den Unfallverhütungsvorschriften für das Personal vereinbar? Wie kann der Transport des Toten zur Grabstätte würdevoll vonstatten gehen?

Auch wenn die Stadtverwaltung zugibt, noch nicht alle Fragen geklärt zu haben, stehen manche Antworten aber bereits fest. So eignet sich der Waldfriedhof von der Bodenbeschaffenheit im Stadtgebiet am besten für diese Art der Bestattung; die Ruhezeit bei sargloser Bestattung wird aber „auf mindestens 15 Jahre, idealerweise auf 20 Jahre empfohlen“.

Sicher ist auch, dass rituelle Waschungen auf Dachauer Friedhöfen aus Platzgründen ausgeschlossen sind. Und war ein Verstorbener an einer Infektionskrankheit nach dem Infektionsschutzgesetz erkrankt, ist eine sarglose Bestattung ebenfalls untersagt – aus Gründen des Grundwasserschutzes.

Stadtrat Jürgen Seidl (FDP) findet die beschlossene Änderung der Bestattungsverordnung „erfreulich“, schließlich habe sich in den vergangenen Jahren die Friedhofs- und Beerdigungskultur geändert. „Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, wir sollten diesen Schritt gehen“, fand Seidl.

Wie Hauptamtsleiter Josef Hermann betonte, lägen der Dachauer Friedhofsverwaltung bislang noch keine Nachfragen nach sarglosen Bestattungen vor. Nur bei Bestattern habe es „vereinzelt“ Anfragen gegeben.