„Ein großer Tag“ für den TSV Dachau 1865

Der TSV 1865 und der Stadtrat sind sich nun doch einig: Der Verein bringt sein gesamtes Vermögen in den neuen Sportpark an der Theodor-Heuss-Straße ein. Gleichzeitig bekommt er aber finanziellen Handlungsspielraum, was die Verwendung der Mittel dort betrifft. Vorsitzender Wolfgang Moll spricht von einem „großen Tag für unseren Verein“!

Dachau – Was vor knapp einer Woche noch unmöglich schien, hat sich am Mittwoch, im Rahmen der Haupt- und Finanzausschusssitzung, tatsächlich ereignet: Die Stadt respektive der Stadtrat sowie der TSV Dachau 1865 haben eine Lösung gefunden, wie und wo der Verein künftig Sportstätten betreiben soll; vor allem aber wurde die Frage geklärt, wie das Ganze finanziert werden soll.

Das Wichtigste vorweg: Der Verein wird sein Stammgelände an der Jahnstraße auflösen und das Grundstück verkaufen. Der Erlös – geschätzt 30 bis 35 Millionen Euro – sollen in die Entwicklung neuer Sportstätten fließen. Und zwar, hier bleibt der Stadtrat auch nach der gestrigen Sitzung unerbittlich, zu 100 Prozent.

Worin sich der jüngste Beschluss aber vom bisherigen unterscheidet, ist laut TSV-Vorsitzendem Wolfgang Moll die Tatsache, dass „man nun auf unsere Befürchtungen eingegangen ist“. Das heißt: „Uns ging es darum, nicht fremdbestimmt sein zu wollen und keinen Zugriff auf unser Vermögen zu haben.“

Der neue, nun einstimmig verabschiedete Beschluss sieht daher vor, dass der Verein sein Vermögen – welches den aktuellen Wert des Stammgeländes sowie den späteren Erlös aus dessen Verkauf beinhaltet – etwa zur Tilgung seiner Schulden verwenden darf, zur Erhaltung der aktuell noch genutzten Sportstätten am Stammgelände, für den Bau nicht-förderfähiger Anlagen wie einer Kegelbahn oder einer Sportgaststätte sowie zur Zahlung des obligatorischen 10-Prozent-Eigenanteils bei förderfähigen Bauprojekten, beispielsweise dem neuen Kunstrasenplatz.

In Summe, so betonte es Stadtrat und TSV-Mitglied Jürgen Seidl gestern in der Sitzung, sei diese Lösung „weitgehend konform mit den Interessen des Vereins“. Sie stelle sicher, dass der Verein „auf soliden Beinen steht“ und mehr oder weniger schuldenfrei auf dem neuen Sportgelände an der Theodor-Heuss-Straße „starten“ kann.

CSU-Fraktionssprecher Florian Schiller gab zu, nach der TSV-Versammlung am Freitag noch „den persönlichen Eindruck gehabt zu haben: Die Aussiedlung steht auf der Kippe“. Das von Moll am Wochenende ausgearbeitete Positionspapier habe jedoch gezeigt, dass der Verein „noch einmal nachgedacht“ habe.

Sören Schneider (SPD) merkte an, dass der TSV-Vorstand die Beschlusslage des Stadtrats bislang vielleicht „nicht so kommuniziert hat, dass sie die Mitglieder mitgenommen hat“. Jedenfalls betonte er gegenüber den anwesenden TSV-Vertretern: „Die Wertschätzung gegenüber einem Verein bemisst sich nicht in Millionenbeträgen!“

Die beiden Protagonisten der Verhandlungen, Oberbürgermeister Florian Hartmann und TSV-Vorsitzender Moll, waren ebenfalls erleichtert. Während Hartmann das Votum mit einem schlichten „wunderbar“ kommentierte, war Moll euphorischer: Dies sei „ein großer Tag für unseren Verein“, freute er sich. Und betonte: „Hier geht es nicht um die Marke ,Moll’ oder ,Hartmann’: Die Marke ist der Sport in Dachau!“

Dieser Sport wird beim TSV übrigens, auch das ist nun fix, an zwei Standorten stattfinden: im neuen Sportpark an der Theodor-Heuss-Straße und im Sportpark-Ost, der – wie berichtet – um eine Leichtathletikanlage und ein Kunstrasenspielfeld erweitert werden soll.