Dachau-Ost: Stadt macht gegen parkende Lkw mobil

Sie prägen immer mehr das Straßenbild in Dachau-Ost: parkende Lastwagen. Die Anwohner sind genervt. Die Stadt hat nun reagiert und Parkverbote erlassen. Ob sie Abhilfe schaffen, ist fraglich. Die Sach- und Gesetzeslage ist nicht einfach.

VON FRANZISKA SAMMER

Dachau – Schon seit Jahren gleicht Dachau-Ost einem großen Parkplatz für Lastwagen. Vor allem die Sudetenlandstraße ist hiervon betroffen. Doch nun greift die Stadt durch: Für den 670 Meter langen Abschnitt der Sudetenlandstraße zwischen dem Karlsbader Ring und Reichenberger Straße ist nur noch das Be- und Entladen von Lkw erlaubt; parken dürfen die Brummis dort aber nicht mehr. Ab sofort weisen entsprechende Schilder auf diese neue Regelung hin, die städtischen Verkehrsüberwacher sollen das Parkverbot zudem überwachen.

Doch die Sudetenlandstraße ist nicht die einzige Stelle in Dachau-Ost, wo die Stadt aktiv wird. Auch an der Leipziger Straße wurde, nach massiven Anwohnerbeschwerden, eine Parkverbotszone für Lkw eingeführt, die jedoch die unschöne Folge hatte, dass die Brummis einfach auswichen – und zwar auf die Sudetenlandstraße, wo es den städtischen Ordnungshütern jetzt erneut zu bunt wurde.

Doch die Frage ist berechtigt: Wo sollen die Lkw parken? Und verlagert man mit dem Halteverbot an der einen Stelle das Problem nicht einfach an eine andere Stelle? Die Anwohner sind mittlerweile genervt und fordern sogar, dass die Lkw nur noch im Gewerbegebiet parken dürfen.

Doch auch diese Lösung hat ihre Tücken, wie Ordnungsamtsleiter Stefan Januschkowetz weiß. Denn: Viele Firmen seien in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, Lastwagen nicht mehr auf dem Firmengelände parken zu lassen. Die Folge: Die Fahrer müssen sich nach Feierabend selbst um eine Parkmöglichkeit kümmern. Da es sich bei den störenden Fahrzeugen aber meist um Lkw auswärtiger Firmen handelt, steht die Stadt Dachau Januschkowetz zufolge daher vor einem baurechtlichen Problem: Sie darf entsprechend ihrer sogenannten Stellplatzsatzung nur in Dachau ansässigen Firmen vorschreiben, wie viele Parkplätze sie auf ihrem Firmengelände vorhalten müssen.

Durch die neue Parkverbotszone ist nahezu die komplette Sudetenlandstraße zur Be- und Entladezone geworden. Mit einer bloßen Verschiebung des Problems rechnet Januschkowetz jedoch nicht, denn im Gewerbegebiet sei vor allem nachts ausreichend Platz, um die Lkw zu parken. Auch gebe es genügend „verlassene Seitenstraßen“, in denen es niemanden störe, wenn nachts Lastwagen abgestellt werden.

Sollten geparkte Laster in anderen Straßen dennoch überhandnehmen und Feuerwehr, Busse, Müllabfuhr oder ganz einfach den Straßenverkehr behindern, so versichert Januschkowetz, dass auch dort entsprechende Regelungen gefunden würden. Aber gleichzeitig sei es ja auch nicht „Sinn der Sache, überall Schilder aufzustellen“. Schließlich seien die Anwohner von Dachau-Ost nicht die einzigen Lkw-geplagten Anwohner. Parkende Brummis, so Januschkowetz, „gibt’s ja auch in Karlsfeld und anderswo auch“.

