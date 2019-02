Geld auch für Anhänger

Die Stadt will ihr Förderprogramm „Mobilität“ ausweiten. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung beim Kauf von Pedelecs, Lastenpedelecs sowie Elektrokleinkrafträdern sollen die Dachauer künftig auch Geld für den Kauf eines Lastenanhängers erhalten. Der Zuschuss soll 25 Prozent der Nettokosten beziehungsweise maximal 250 Euro betragen.

Laut Oberbürgermeister Florian Hartmann habe sich die „Mobilitäts“-Förderung, die im Jahr 2018 erstmals angeboten wurde, als sehr erfolgreich erwiesen. So habe die Stadt im Lauf des vergangenen Jahres Zuschüsse für 40 Pedelecs, 22 Lastenpedelecs, sieben Elektrokleinkrafträder sowie drei nicht-motorisierte Lastenfahrräder bewilligt; in Summe seien 49 090 Euro geflossen. Allerdings hätten manche Bürger moniert, dass sie bereits ein Fahrrad hätten und ihnen ein entsprechender Anhänger reichen würde. Dieser Nachfrage, so der OB, wolle man nun mit einer entsprechenden Anpassung des Programms begegnen.

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats war mit dem Vorschlag Hartmanns mehrheitlich einverstanden. „Jedes Auto, das weniger auf unseren Straßen unterwegs ist, ist ein Gewinn“, begründete Umweltreferentin Sabine Geißler (Bündnis für Dachau) die Investition.

Einzig die CSU-Fraktion stimmte geschlossen gegen eine Erweiterung des Programms. Abgesehen davon, dass die Förderung im Vorjahr massiv missbraucht wurde – wie berichtet, hatten zahlreiche Privatleute mit dem städtischen Geld teure E-Mountainbikes gekauft, die im Straßenverkehr gar nicht zugelassen sind – konnte sich Fraktionssprecher August Haas auch partout nicht vorstellen, „dass es irgendjemanden in der Stadt gibt, der freiwillig sein Auto abmeldet, um sich ein Lastenrad zu kaufen“.