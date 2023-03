Stadt Dachau wird kein Zeichen setzen

Von: Stefanie Zipfer

In Zeiter knapper werdender Finzanzen steht der Neubau des Dachauer Landratsamts auf dem Prüfstand. © DPA

Der Neubau des Landratsamts ist eigentlich beschlossene Sache. Es soll groß werden, hell und mit viel Glas. Doch die Zweifel wachsen.

Die vielen Krisen der vergangenen Jahre, die die kommunalen Haushalte zuletzt in immer größere Bedrängnis brachten, führen nun aber dazu, dass das Großprojekt auf dem Prüfstand steht. Können wir uns das leisten, fragen viele Bürger. Verantwortliche in den Landkreiskommunen sorgen sich vor allem um die Kreisumlage: Um den Groß-Bau zu finanzieren, wird sich der Landkreis das Geld mit Sicherheit auch aus den Gemeinden holen.

Steigende Kreisumlage Anlass für Antrag der ÜB/FDP-Fraktion

Für die ÜB/FDP war dieses Damokles-Schwert der immer weiter steigenden Kreisumlage Anlass, einen Antrag an Oberbürgermeister Florian Hartmann zu stellen: Er möge sich „in allen relevanten Gremien dafür einsetzen, dass die Kreisumlage nicht nur für das Haushaltsjahr 2023, sondern auch darüber hinaus stabil gehalten werden kann.“ In diesem Zusammenhang solle auch geprüft werden, den Landratsamts-Neubau zu verschieben, „bis die Kreisfinanzen dies wieder geordnet zulassen“.

Der OB sowie die Stadträte von SPD, Grünen, CSU, Freien Wählern Dachau und AfD aber waren der Meinung, dass der Stadtrat für dieses Thema schlicht nicht zuständig sei. „So schade es ist, aber wir sind das falsche Gremium“, meinte etwa SPD-Rätin Anke Drexler. Florian Schiller (CSU) empfahl: Wer sich dafür einsetzen wolle, dass das Landratsamt nicht gebaut wird, „kann ja für den Kreistag kandidieren. Das Thema wird uns sicher auch noch über die nächste Kommunalwahl hinaus beschäftigen“.

Florian Hartmann selbst stellte klar, dass er zwar Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt sei, als Kreisrat aber einzig die Interessen des Landkreises zu vertreten habe. „Kreisräte sind gewählt!“ Anders als Mitglieder eines Zweckverbands beispielsweise, die tatsächlich die Interessen ihrer Kommune vertreten, seien Kreisräte nicht weisungsgebunden.

Kreisfinanzen „in einem bedenklichen Zustand“

Antragsteller Jürgen Seidl (FDP) versuchte zu beschwichtigen, indem er betonte, dass es absolut nicht in seiner Absicht lag, dem OB Weisungen zu geben. Es gehe lediglich darum, eine „Diskussion in Gang zu bringen“, ein „Zeichen“ zu setzen, einen „Appell“ an die anderen Gemeinden zu richten.

Dass dieser Appell aber gar nicht nötig ist, erklärte ihm Martin Modlinger (Grüne): „So sehr die Mitarbeitenden des Landratsamts mehr Räume bräuchten“, sei doch längst allen klar, dass die „Kreisfinanzen in einem bedenklichen Zustand sind“. Und der OB berichtete, dass – nachdem er „früher oft der Einzige war, der den Kreishaushalt abgelehnt hat“ – er in seinem Kampf gegen die Kreisumlage mittlerweile „mehr Mitstreiter gefunden“ habe.

