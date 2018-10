Blühende Gartenschätze

Die Stadt Dachau hat die Preisträger im Wettbewerb „Blumen- und Gartenschätze“ ausgezeichnet. Der Gewinner war heuer leicht zu ermitteln.

Dachau – Die Entscheidung sei der Jury heuer nicht schwer gefallen, betonte Oberbürgermeister Florian Hartmann: Familie von Bardeleben, so Hartmann, habe das diesjährige Thema „Sommerblumen und Staudenbeete“ des städtischen „Blumen- und Gartenschätze“-Wettbewerbs „unangefochten“ am besten umgesetzt.

Im Sieger-Garten am Willy-Orth-Weg „stimmt einfach alles“, lobte auch Umweltreferentin und Stadträtin Sabine Geißler bei der Preisverleihung im Rathaus, „von der Farbgestaltung über die Höhenstaffelung bis hin zur gelungenen Kombination der Stauden“. Da der Garten von außen gut einsehbar sei, hätten auch Passanten die Blumen – darunter Sommerflieder, Sonnenhut, Phlox, Lavendel und Rosen – genießen und bewundern können. Geißler fand den Garten der von Bardelebens daher „rundum klasse“! Zum Dank gab es dafür, neben diesen warmen Worten, auch noch ein Preisgeld von 250 Euro.

Doch die Jury, die neben Geißler und dem OB auch noch aus Stadtrat und Tourismusreferent Wolfgang Moll, Landschaftsarchitektin Claudia Zech, der Gartenbauvereinsvorsitzenden Waltraud Andres, dem Kreisfachberater im Landratsamt Siegfried Lex sowie Stefan Tischer vom städtischen Amt für Stadtgrün und Umwelt bestand, hatte noch vier weitere Anerkennungspreise zu vergeben. Diese gingen an Familie Weis für deren Hausgarten am Karlsbader Ring, an Familie Stepper für deren Rosengarten am Kühberg, an Familie Englmann für deren laut Geißler „klassische Kombination aus Lavendel und Rosen“ an der Thomas-Schwarz-Straße sowie an Familie Hölzlwimmer für deren blühenden Hauseingang an der Ignaz-Taschner-Straße.

Aufgrund des Mottos habe die Besichtigung der Gärten bereits im Juli stattgefunden, so Geißler, da hätten die Blumen „in voller Pracht gestanden“. Die Jury habe dabei Sommerblumen und Staudenbeete „in Hülle und Fülle“ gesehen: in Vorgärten, als idyllische Ruheoasen hinter dem Haus oder als „herrlich bunte Grundstücksgrenze“.

OB Hartmann, der zugab, kein Gartenprofi zu sein, hatte sich auf den Festabend gut vorbereitet. Die Ringelblume, so Hartmann, sei statistisch die beliebteste Sommerblume Deutschlands und darüber hinaus auch noch essbar. „Vielleicht“, fragte Hartmann am Ende in die Runde, könnte man im kommenden Sommer „die Blüten kosten“ und daraus sogar noch eine „kulinarische Sommerblumen-Erfahrung machen“. dn