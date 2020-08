Stadt Dachau hält an Rathauserweiterung fest

Das Dachauer Rathaus ist zu klein, eine Erweiterung ins benachbarte Zieglerbräu-Anwesen wird vorbereitet. Oder wäre Home-Office eine Alternative? Und billiger?

Stadt will Zieglerbräu-Anwesen für Rathauserweiterung nutzen

Umbauarbeiten werden schwierig

Stadträte diskutieren Alternativen wie Home-Office

Dachau – Dass das Dachauer Rathaus zu klein ist und die Verwaltung mehr Platz braucht, ist seit Jahren bekannt. Aus diesem Grund kaufte die Stadt vor etwas mehr als zwei Jahren auch den Zieglerbräu: Während der vordere Teil weiter gastronomisch genutzt werden soll, würde der Rest des Jahrhunderte alten Gebäudes in Büroräume umgewandelt.

Oberbürgermeister Florian Hartmann hatte die Erweiterung ins Nachbargebäude damals gegenüber der Heimatzeitung als „ideale Lösung“ bezeichnet. Doch die Umbauarbeiten dürften kompliziert werden, selbst Hartmann hatte zugeben müssen: „Es wird eine Kunst, das für unsere Bedürfnisse umzubauen.“

Nun, angesichts des coronabedingten Sparzwangs, kam auch das Thema Rathauserweiterung im Haupt- und Finanzausschuss noch einmal aufs Tapet. „Jeder Arbeitsplatz, den wir nicht bauen müssen, spart viel Geld“, fand CSU-Sprecher Florian Schiller. Schließlich wisse „jeder, wie schwierig das Gebäude ist“.

CSU fordert Ausweitung der Heimarbeit

Schiller und seine Fraktionskollegen sprachen ihre Skepsis, den Zieglerbräu für einen zweistelligen Millionenbetrag umzubauen, nicht explizit aus. Sehr offen warb er aber dafür, dass die Stadtverwaltung die Heimarbeit, die sie während der Corona-Hochphase in weiten Teilen praktiziert hatte, doch unbedingt „nicht zurückdrehen, sondern ausweiten soll“.

Durch die Arbeit im Home-Office spare man sich nämlich nicht nur Geld für die Rathauserweiterung, sondern auch Platz im alten Rathaus. „Perspektivisch“ könne man ja sogar „shared spaces“ einführen, also die Regelung, dass sich mehrere Mitarbeiter einen Arbeitsplatz im Rathaus teilen.

CSU-Stadtrat Tobias Stephan ergänzte, dass bei der Stadt München, wo er arbeite, „bis dahin voll besetzte Dienststellen für acht, neun Wochen ausgestorben“ seien. Die Zusammenarbeit sei aber trotzdem möglich gewesen. So habe in der öffentlichen Verwaltung ein „Kulturwandel in Hochgeschwindigkeit“ stattgefunden. Man ahne ja gar nicht, wie viel Potenzial im Thema Home-Office stecke! „Selbst Führungskräfte, die vorher kritisch waren, sehen das jetzt positiv.“

Die Führungskräfte im Dachauer Rathaus aber wollten diese uneingeschränkte Begeisterung für die Heimarbeit nicht teilen. „Wir müssen schon auch schauen, dass die Arbeitsplätze zuhause den Vorgaben entsprechen“, so Oberbürgermeister Florian Hartmann. Hauptamtsleiter Josef Hermann erinnerte auch daran, dass es im Rathaus „die Besonderheit Parteiverkehr“ gebe. Für „verbindliche Aussagen“ dazu, wie man dauerhaft Home-Office-Arbeitsplätze implementieren wolle, sei es daher noch zu früh.

OB Hartmann: Können auf Erweiterung nicht verzichten

So oder so, fand Hartmann, würde man durch Home-Office „zwar eine Erleichterung hinkriegen“. Auf die Erweiterung des Rathauses könne dennoch nicht verzichtet werden. Michael Eisenmann (Bündnis) sah es ähnlich: Durch Home-Office schaffe man „Raum in der Zukunft, aber keine Einsparung heute“. Laut Anke Drexler (SPD) ist Home-Office ohnehin „nicht kostenneutral“. Schließlich müsse die Stadt ja auch Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen.

Am Ende einigten sich die Stadträte, an der Rathauserweiterung im Zieglerbräu festzuhalten. Bevor nicht die Voruntersuchungen abgeschlossen seien, sei jede Kostenschätzung laut Kämmerer Thomas Ernst ohnehin nur „reine Fantasie“.