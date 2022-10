Stadt Dachau hat Kampf gegen Krähen verloren

Von: Stefanie Zipfer

Zur Plage geworden ist die Saatkrähe. © Steffen Fuessel/dpa

Wolfgang Schreyer, Münchner Stadtjäger und Falkner mit jahrzehntelanger Erfahrung, hat den Stadträten am Mittwoch eine bittere Nachricht überbracht: Dachau hat den Kampf gegen die streng geschützten Saatkrähen verloren. Solange es keine Abschussgenehmigung gebe, würden sich die Tiere im Stadtgebiet weiter ausbreiten.

Dachau – Wolfgang Schreyer nennt sich selbst „Falkner aus Leidenschaft“. Mit elf Jahren hatte der Unterschleißheimer nach eigenen Worten zum ersten Mal einen Greifvogel auf seinem Arm; jetzt, fast 55 Jahre später, besitzt er selbst mehrere Tiere. Immer wenn in München Krähen oder Kaninchen ihr Unwesen treiben, wird er geholt: Er ist Stadtjäger und als solcher ein Mann für die Notfälle.

Eine Krähen-Notlage gibt es in Dachau schon lange. Weit über 500 Brutpaare verteilen sich über das Stadtgebiet. Sämtliche Versuche der Stadtverwaltung, die geschützten Tiere zu vergrämen, indem beispielsweise Bäume ausgeastet oder Nester entfernt wurden, liefen ins Leere. Zuletzt, im September, hatte die Stadtverwaltung den Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsausschusses im Stadtrat vorgeschlagen, einen Falkner zu beauftragen. Der Greifvogel, so die fromme Hoffnung, solle die Krähen dazu bewegen, ihre Nester in der Innenstadt aufzugeben und an konfliktärmere Orte zu ziehen.

Allein: Die Stadträte waren skeptisch und forderten, erst einmal die Expertise eines Falkners anzuhören, bevor man die 30 000 Euro teure Maßnahme beschließe (wir berichteten). In Person von Wolfgang Schreyer trat dieser Experte nun auf – und hatte keine guten Nachrichten im Gepäck. „Sie können mich schon beauftragen“, erklärte er dem Gremium. „Aber ich sag’s Ihnen ehrlich: Vor allem im Bereich der Schleißheimer Straße ist es vorbei. Da hilft nur noch Bejagung mit Abschuss.“

Das Grundproblem, so Schreyer, sei einfach, dass es für die Saatkrähe in Dachau keine natürlichen Feinde, zu viel Nahrung und ausreichend Bäume gebe. Solange die Population mittels Abschuss nicht erst einmal grundlegend dezimiert werde, „hast du bei solchen Populationen keine Chance“.

In Erding, wo man Schreyer zufolge zu bestimmten Jahreszeiten „nur noch mit Schirm durch den Stadtpark“ gehen könne, habe man sich daher auch entschieden, kein Geld mehr in den Kampf gegen Krähen zu investieren. Der Erdinger Bürgermeister, berichtete Schreyer den konsternierten Dachauer Stadträten, habe die Zustände in seiner Stadt einmal einem Fernsehteam präsentieren wollen – „und die Krähen haben ihn dabei von oben angeschissen“.

Einige Stadträte wollten dennoch nicht kampflos aufgeben: „Wäre es möglich, einen Greifvogel dauerhaft in der Stadt anzusiedeln“, um die Krähen zu vertreiben, fragte etwa Wolfgang Moll (Wir). Schreyer aber verneinte: Dafür wäre ein Habicht nötig, der aber zu scheu sei für die Stadt. Wanderfalken oder Bussarde seien zu klein: „Die kriegen Prügel von den Krähen, dass sie nicht mehr froh werden.“

Thomas Kreß (Grüne) regte an, in der Stadt nur noch Mülleimer mit einem per Fußtritt zu öffnenden Deckel aufzustellen. Klar, so Schreyer, seien Abfalleimer mit irgendeiner Art von Deckel sinnvoll. Doch das Nahrungsangebot in der Stadt sei so groß – übrigens auch, weil wohlmeinende Tierschützer die Vögel regelmäßig füttern würden – dass es keinen echten Effekt habe.

Was tun, lautete daraufhin die Frage. Denn klar ist, so Oberbürgermeister Florian Hartmann, dass aufgrund des strengen Artenschutzes die Saatkrähen nicht bejagt werden dürfen. Das Gremium war sich einig, daher erst mal nichts mehr zu tun, was Geld kostet. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Krähennester-Entfernung, für die 15 000 Euro eingeplant gewesen wären, sowie der Falkner-Einsatz für 30 000 Euro, wurden storniert.

Dennoch hatte Schreyer einen Tipp an die Stadträte: „Dachau ist doch eine angesehene Stadt. Ihr müsst was bewegen, Ihr müsst Vorreiter werden!“ OB Hartmann war aber skeptisch, da seine vielfachen Hilferufe an alle möglichen, mit Krähen befassten Stellen in München stets mit den Worten abgeschmettert worden seien: „Macht halt ein Krähenmanagement.“

Einfach gar nichts mehr zu machen, würde aber einer Kapitulation gleichkommen, fanden die Stadträte. Christian Hartmann (CSU) etwa fürchtete die Reaktion der Bürger, „wenn in der Zeitung steht, wir machen nix mehr“! Sein Fraktionskollege Norbert Winter rief daher dazu auf: „Der Druck aus der Bevölkerung muss größer werden!“ Dennis Behrendt (SPD) setzte auf interkommunale Zusammenarbeit: „Wir müssen gemeinsam einen Aufstand machen! OB Hartmann nickte und sagte zu, die Münchner Ministerialen dann eben in Zukunft „mit Papier zuzudecken“.

Ob das allerdings hilft, ist fraglich. Auf Nachfrage heißt es aus dem Landesamt für Umwelt (LfU) klipp und klar: „Eine pauschal vorgenommene Bestandsreduzierung auf Populationsebene, wie sie häufig vor Ort gefordert wird, zum Beispiel mit jährlich wiederkehrender Tötung großer Teile der Brutvögel und/oder Jungvögel, ist artenschutzrechtlich nicht möglich.“ Eine Änderung des Schutzstatus könne dabei nur auf EU-Ebene erfolgen. Und hierfür, so der Sprecher, „ist keine Bereitschaft zu erkennen“.