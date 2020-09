Stadt kann Autoposer-Problem nicht lösen

Die Autoposer-Szene am Dachauer Schlossplatz nervt seit Jahren. Genauso lange überlegen die Verantwortlichen der Stadt, wie sie diese ungebetenen Gäste wieder loswerden könnten. Es wurden Poller installiert, ein Tempolimit verhängt, Schilder aufgestellt – nichts half. Im Stadtrat ist man ratlos.

Dachau – Die letzte Idee, nach 90-minütiger Diskussion, kam von Berkay Kengeroglu. Der SPD-Neuling im Stadtrat schlug vor, nach dem Vorbild der Stadt Mannheim einen Nachtbürgermeister zu benennen. Dieser soll, ohne Uniform oder Polizeimarke, zwischen Anwohnern und nächtlichen Ruhestörern vermitteln. Ob sich die Autoposer vom Schlossberg mit einem Nachtbürgermeister an einen Tisch setzen würden, wusste Kengeroglu nicht. Sicher aber sei: „Das wäre eine günstige Lösung!“

Kengeroglu schob selbst hinterher, dass sein Vorschlag „eher ein Spaß“ ist. Doch nach eineinhalbstündiger, fruchtloser Diskussion im Umwelt- und Verkehrsausschuss über die Frage, wie man den meist aus München kommenden Autoposern mitsamt ihrer tiefergelegten PS-Schleudern Herr werden könnte, war selbst diese Idee erwähnenswert. August Haas (CSU) versprach seinem SPD-Kollegen denn auch direkt: „Wir wählen Sie sofort zum Nachtbürgermeister!“

Tatsächlich aber war die Diskussion über die nächtliche Ruhestörung für alle Beteiligten – die Verwaltung, die Stadträte, aber auch die wütenden Anlieger der Klosterstraße – eher von Hilflosigkeit geprägt. Wie berichtet, erwiesen sich die vor einem Jahr auf Höhe der Hexengasse installierten, versenkbaren Poller als völlig wirkungslos: Die Autoposer tricksen sie aus, indem mehrere Autos zum Schloss hinauffahren, nachdem nur eines heruntergefahren ist. Auch an das Tempolimit von 10 km/h hält sich laut Anwohner niemand.

Die Idee der Anlieger daher: eine Schranke am Fuß des Bergs, an der Einmündung zur Klosterstraße. „Eine auffällige Schrankenanlage mit rot-weißem Schlagbaum“ gilt laut Bauamt jedoch als „Beeinträchtigung des Altstadtensembles“ und ist aus Denkmalschutzgründen daher nicht genehmigungsfähig. Oben, direkt vor dem Schlossplatz, verbietet die Schlösser- und Seenverwaltung als Grundstücksbesitzerin seit Jahren den Aufbau jeglicher Art von Zufahrtssperre.

Bliebe als weitere Möglichkeit, die beiden für teures Geld an der Hexengasse installierten versenkbaren Poller entweder nach unten, auf Höhe der Buchhandlung Wittmann, zu versetzen beziehungsweise unten einfach neue, zusätzliche Poller einzubauen. Das Problem: „Dass einer die Poller runterfahren lässt und andere damit raufholt, haben wir an jeder Stelle“, so Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD). Außerdem sind die Poller teuer: Allein die Verlegung der im Untergrund liegenden Strom- und Gasleitungen würde sich auf 80 000 Euro belaufen. Kurt Ladehof vermutete außerdem noch „alte Gewölbe“ unter dem Bereich Augsburger Straße und Klostergasse. Helmut Esch (Grüne) betonte daher: „Es tut mir in der Seele weh, diesen Idioten auch noch Steuergelder nachzuschmeißen.“ Seine Fraktionskollegin Luise Krispenz bekannte, dass ihr „schlecht wird bei dem Gedanken, wie viele Poller wir noch aufstellen müssten in der Stadt. Wir laufen doch immer hinterher“.

Peter Gampenrieder (ÜB) fand dann, man müsste die Poser dort packen, wo es ihnen weh tut: an ihren Autos. „Ein unauffälliger Huckel“ könnte vielleicht dazu führen, dass ein tiefer gelegtes Auto Schwierigkeiten bekommt. „Und wenn der erste seinen Auspuff verliert, verlieren sie vielleicht die Lust?“

Doch auch diese Idee erwies sich als nicht praktikabel, wie CSU-Mann Haas ausführte: „Das Problem ist nicht der Huckel, sondern das Anfahren hinter dem Huckel.“ Auch Stefan Januschkowetz vom Ordnungsamt meinte, zwar kein Experte für tiefer gelegte Autos zu sein, aber zu wissen, dass die Anwohner am Berg sich gegen diese Lösung wehren würden. Wegen der Baustelle an der ehemaligen Schlossbergbrauerei bedeute ein eingebautes Straßenhindernis nämlich „den ganzen Tag Lärm“.

Blieb noch der Vorschlag von OB Florian Hartmann, die Auffahrt zum Schloss von 23 bis 5 Uhr für Nicht-Anlieger zu sperren und diese Sperre per Video-Überwachung zu kontrollieren. Laut Hauptamtsleiter Josef Hermann sei das Aufstellen von Kameras im öffentlichen Raum zwar „ein komplexes Thema, aber es lohnt sich sicher, das mal anzuschauen“.

Das Gremium gab ihm für dieses „Anschauen“ grünes Licht, schließlich sei dies noch mit den vergleichsweise geringsten Kosten verbunden. Während der OB die ganze Diskussion als „Wahnsinn“ bezeichnete und „nicht überzeugt ist, dass wir dem Problem Herr werden“, regierte beim Grünen Esch das Prinzip Hoffnung: „Stellen wir das Schild doch einfach mal auf und schauen, ob sich die Interessen dieser Burschen irgendwann mal ändern.“