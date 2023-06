Stadt Dachau schafft 17,5 Stellen für die Kinderbetreuung

Von: Stefanie Zipfer

Die Stadt Dachau schafft 17,5 Stellen für Kinderbetreuung. BarK/DPA © Christian Bark

Um Personal für die städtischen Kindertageseinrichtungen zu gewinnen, haben die Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss eine umfassende „Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive“ beschlossen. Doch das zusätzliche Personal kostet viel Geld.

Dachau – „Richtig und wichtig“ sei es, dass die Stadt in ihr Kita-Personal investiere, fand der Grüne Martin Modlinger. Seine Stadtratskollegin Anke Drexler von der SPD sah darin ein „wichtiges Signal“ an die Eltern. Elisabeth Zimmermann (CSU) nannte die von der Stadtverwaltung vorgestellte Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive für die städtischen Kindertageseinrichtungen „zukunftsweisend“.

An allgemeinen Politiker-Floskeln mangelte es also nicht, als das Konzept, mithilfe dessen die Stadt in den kommenden Jahren ihr Kinderbetreuungsangebot sichern will, auf den Weg gebracht wurde. 17,5 zusätzliche Stellen sollen demnach schon für das kommende Betreuungsjahr geschaffen werden. Von den rund 600 000 Euro zusätzlich anfallenden Personalkosten würde der Freistaat allerdings 440 000 Euro übernehmen.

Allein: Wie lange der Freistaat die Personalausstattung der Dachauer Kitas so üppig bezuschussen will, ist nicht bekannt. Alle Räte im Ausschuss bekundeten daher zwar die „Hoffnung“, dass angesichts der klammen Kassenlage der Großen Kreisstadt der Geldsegen aus München noch ein paar Jahre andauert. Doch nur Jürgen Seidl (FDP) sprach es aus: „Klar, die Schaffung der neuen Stellen ist notwendig, die Stadt hat eine rechtliche Verpflichtung“, den Eltern genügend Betreuungsplätze anzubieten. Aber dennoch müsse man sich überlegen: „Sollten wir nicht auch etwas an der Einnahmenseite verändern“, sprich: die Kinderbetreuungsgebühren erhöhen? Eine weitere Zustimmung zu dieser „nicht unerheblichen“ Stellenmehrung werde er daher nur unter dem Vorbehalt geben, wenn das Land Bayern die Kommunen auch über das Jahr 2024 hinaus unterstützt.

Zusätzliches Personal kostet viel Geld

Tatsächlich nämlich soll die beschlossene Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive ein Langzeitprojekt werden, zu leer gefegt ist aktuell der Erzieherinnen- und Betreuungsmarkt.

Wie Oberbürgermeister Florian Hartmann erläuterte, stehen auf der Wunschliste der Stadt dabei konkret zehn Stellen für Assistenzkräfte, zwei Springerstellen für Küchenkräfte, drei Ausgleichsstellen für Erzieher in Elternzeit sowie drei sogenannte PiA- und eine SEJ-Stelle.

Vor allem mit dem PiA-Angebot hofft die Stadt laut dem zuständigen Amtsleiter Markus Haberl Personal zu finden und dieses auch an die Stadt zu binden. PiA steht dabei für „praxisintegrierte Ausbildung“ und ist im Vergleich zu anderen Erzieher-Ausbildungen dadurch attraktiv, dass sie von Anfang an vergütet wird.

Dreht der Freistaat den Geldhahn zu, droht eine Gebührenerhöhung

In der klassischen Fachschulausbildung nämlich müssten die künftigen Erzieher nämlich erst ein zumeist unbezahltes soziales Einführungsjahr (SEJ) absolvieren, bevor sie dann für mehrere Schuljahre eine Fachschule besuchten. Der Kontakt zur Einrichtung, wo das Praktikum absolviert wurde, geht Haberl zufolge oft verloren. Indem man nun zwar weiter klassische SEJ-Stellen anbiete, diese aber „mit der größtmöglichen Flexibilität“ mit den PiA-Stellen verbinde und einen Austausch untereinander ermögliche, könne man auf die Wünsche der künftigen Fachkräfte besser reagieren.

Das über allem stehende Ziel laute: das bestehende Personal entlasten und unbürokratisch vielleicht auch fachfremde Menschen an das „Themenfeld“ Kinderbetreuung heranführen.

Der OB versprach den Skeptikern, dass die Stadt alle „Refinanzierungsmöglichkeiten“ in Form von Fördergeldern ausschöpfen werde. Angesichts des ab 2026 geltenden bundesweiten Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung aber müsse auch klar sein: „Komplett refinanziert kriegen wir das nie. Diese Maßnahmen werden den Haushalt belasten.“