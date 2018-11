Wer zahlt den Zehn-Minuten-Takt der Busse?

Stadt und Landkreis streiten mal wieder um’s Geld. Konkret geht es um den Anteil des Landkreises am innerstädtischen Busverkehr.

Dachau – In Sachen öffentlichem Nahverkehr war die Sache bislang einfach. Alles, was zur sogenannten Grundversorgung gehört, bezahlt der Landkreis. Das waren: alle Busverkehre werktags zwischen 5 und 22 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 20 Uhr. Und zwar landkreisweit und unabhängig davon, wie viele Menschen in den jeweiligen Bussen fuhren.

Für den neuesten Nahverkehrsplan Dachau meldete die Stadt zahlreiche Verbindungen an, die diese (bisherigen) Grundversorgungskriterien erfüllen. Auf rund 2,7 Millionen Euro beziffert die Dachauer Kämmerei diese Maßnahmen; Kostentreiber sind hierbei vor allem die geplanten Taktverdichtungen auf allen Linien.

Das Problem: Der jüngste, vom Landratsamt veröffentlichte Entwurf des Plans enthält einen Passus, der im Rathaus aufhorchen ließ. Demnach wird die ÖPNV-Grundversorgung „jeweils unter aktueller (Einzelfall-)Betrachtung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Dachau (Haushaltsvorbehalt)“ unterstützt. Zudem, so steht es in einer per E-Mail an das Rathaus verschickten, weiteren Einschränkung, zählten zur Grundversorgung künftig auch nur noch Fahrten, bei denen nachweislich mindestens zehn Fahrgäste an Bord seien.

Bei der Stadt ist man nun sauer. Kämmerer Thomas Ernst formuliert es so: „Hier geht es um viel ehrliches Geld!“ Und vor allem um Planungssicherheit: Eine deutliche Ausweitung des Busverkehrs bedeute neben zusätzlichen Bussen ja auch zusätzliches Personal. „Dafür brauchen wir eine verlässliche Zusage des Landkreises, wie weit er da finanziell mitgeht“, so Ernst.

Angesichts der Bedeutung des Themas sei die „Erwartungshaltung der Stadt aber schon so, dass sich der Landkreis mit einem substanziellen Betrag beteiligt.“

Landrat Stefan Löwl spricht ganz grundsätzlich einmal von einem „Missverständnis, was ein Nahverkehrsplan überhaupt ist“. In Paragraf 8, Absatz 3 im Personenbeförderungsgesetz sei dieser lediglich als grober, acht bis zehn Jahre gültiger Rahmen definiert – als „große Vision“, wie Löwl es nennt. Angesichts dessen, dass er nicht wisse, wie der Landkreis-Haushalt im Jahr 2025 aussehe, wolle er sich auch nicht auf die Summen, die im Nahverkehrsplan genannt werden, festnageln lassen: „Ich kann keinen Ewigkeitsgutschein geben.“ Und deshalb stehe auch der Haushaltsvorbehalt im Entwurf des Nahverkehrsplans.

Was die Diskussion um die Finanzierung der Grundversorgung betrifft, ist Löwl der gleichen Meinung wie die Stadt: „Hier geht’s um viel Geld.“ Im Unterschied zum Rathaus allerdings besteht der Landrat darauf: „Wenn wir schon die Rechnung bezahlen sollen, dann wollen wir auch mitreden.“ Und hier kommt der Passus der Mindestfahrgastzahl von zehn Fahrgästen ins Spiel.

Denn: Löwl betont zwar, mit der Stadt einig zu sein, in Zukunft einen „guten ÖPNV anbieten zu wollen“ und auch das defizitäre Dachauer Buswesen weiter zu unterstützen. Aber den in der Großen Kreisstadt geplanten Zehn-Minuten-Takt auf allen Linien, „den zahl ich nicht“!

Klar, per (bisheriger) Definition gehören alle Busverkehre zwischen 5 und 22 Uhr zur Grundversorgung. Aber, fragt Löwl: „Ist es sinnvoll, alle zehn Minuten einen Bus nach Himmelreich zu schicken?“ Er glaubt nicht daran und hält fest: „Wir zahlen nicht für leere Busse. Wenn die Stadt leere Busse fahren lassen will, muss sie das selber zahlen!“ Das sei weder wirtschaftlich, noch ökologisch sinnvoll. Aus diesem Grund werde er auch ganz sicher „keinen Blankoscheck“ ausstellen. Sollte sich aber – wider Erwarten – der verdichtete Takt nach Pellheim oder Himmelreich doch als erfolgreich erweisen, würde er diese Verbindung natürlich wieder als Grundversorgung anerkennen und entsprechend zahlen.

Dennoch glaubt Löwl, mit den Stadt-Kollegen eine Lösung zu finden: „Wir haben uns noch immer geeinigt.“ Kämmerer Ernst betont derweil, dass man, wenn man besseren ÖPNV wolle, „eben auch Geld in die Hand nehmen muss“. Wer wie viel, das werden nun die kommenden Verhandlungen zeigen.