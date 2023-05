Stadt und TSV streiten über Tischtennis-Stars

Von: Stefanie Zipfer

Bald noch voller? Bei Tischtennisturnieren von 1865 Dachau wird es in der Augustenfelder Sporthalle schon mal eng. In Zukunft sollen dort auch die neuen Sport-Stars trainieren. © TSV 1865 Dachau/Archiv

Die Stadt Dachau und der TSV 1865 Dachau streiten über die neuen Tischtennis-Stars. In Dachau fehlt schlicht der Platz für sie.

Dachau – Bessere Trainingsmöglichkeiten und mehr Sportförderung hatten sich die Spitzen-Spieler der Schwabhauser Tischtennisabteilung versprochen, als sie vor einem halben Jahr geschlossen zum TSV Dachau 1865 wechselten. Jetzt stellt sich heraus: Diese Erwartungen dürften enttäuscht werden. In Dachau fehlt schlicht der Platz für die neuen Sport-Stars.

Mitte Dezember war in der Dachauer Sportwelt eine Bombe geplatzt: „Wegen der begrenzten infrastrukturellen Möglichkeiten“ hatten Helmut Pfeil, Abteilungsleiter der mit Spitzenathleten gespickten Tischtennisabteilung des TSV Schwabhausen, sowie 1865-Präsident Wolfgang Moll in einer gemeinsamen Presseerklärung den Wechsel der Mannschaften weg von Schwabhausen hin zum TSV Dachau 1865 angekündigt. Moll hatte damals von „einer großen Ehre für den TSV“ gesprochen. Er und Pfeil von einer „zukunftsweisenden Weichenstellung“. Die Frage, wie genau der Wechsel vollzogen wird, wo genau die 72 Dachauer Neumitglieder trainieren sollen, war in der Erklärung nicht beantwortet worden. Pfeil immerhin hatte mit einem Satz angemerkt: „Wir brauchen die Stadt Dachau zur Unterstützung.“

Die aber wird es nicht geben – zumindest nicht so, wie Moll es nach Ansicht mancher Stadträte den Schwabhausern in Aussicht gestellt haben dürfte. Moll habe nämlich mit der Aufnahme der Schwabhauser in Dachau „den zweiten Schritt vor dem ersten“ gemacht“, meinte etwa Anke Drexler (SPD) am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss. Florian Schiller (CSU) betonte, dass der Wechsel weder mit der Stadt abgestimmt, noch deren Unterstützung „in trockenen Tüchern war“. Molls Vorgehen sei daher „merkwürdig“. Und Oberbürgermeister Florian Hartmann betonte: Molls Rechnung „geht nicht auf“!

Dass sich der Ausschuss überhaupt mit dem Vorgang beschäftigen musste, lag an einem Antrag Molls beziehungsweise seines TSV. Darin bat der Verein die Stadt um die Erlaubnis, die fusionierte Tischtennisabteilung in der städtischen Schulsporthalle Augustenfeld trainieren zu lassen und diese so umzubauen, dass sie den Erfordernissen der ersten Tischtennisbundesliga genügt. Zu diesen Erfordernissen gehören unter anderem die Montage einer „fachgerechten Fensterbeschattung“ sowie der Einbau einer Küchenzeile – beides würde der TSV mitfinanzieren.

Der Knackpunkt des Schreibens, der die Gemüter der Stadträte und der Stadtverwaltung in Wallung brachte, war aber die Forderung, dass die Augustenfelder Dreifachhalle werktags „nahezu ausschließlich“ dem Trainingsbetrieb der neuen TSV-Tischtennisspieler zur Verfügung steht. Samstags und sonntags sei ebenfalls der Tischtennissport des TSV „vorrangig“ zu behandeln.

Der Ausschuss lehnte das Ansuchen Molls einstimmig ab. „Dieses Gremium darf nicht zum Sportgericht werden, das entscheiden muss, wer wann wo Sport treiben darf“, erklärte SPD-Mann Dennis Behrendt. Und sogar Günter Dietz (CSU), als Sportreferent eigentlich ein großer Förderer des Spitzensports in der Stadt, merkte an: „Wir haben in Dachau sehr wenig Hallenkapazitäten. Ich verstehe, dass der TSV jetzt mehr braucht. Aber der ASV hat auch noch sein Recht.“

Das Problem nämlich ist: Der TSV, nach Mitgliedern der zweitgrößte Verein der Stadt, verhandelt seit November erfolglos mit dem größeren ASV Dachau über die Aufteilung der Trainingszeiten in der Augustenfelder Sporthalle. Laut Moll sei der ASV nicht kooperativ, weshalb er sich nun an die Stadt um Unterstützung habe wenden müssen.

ASV-Vorsitzender Andreas Wilhelm stellt die Sache anders dar: Der TSV habe schlicht keinen adäquaten Ersatz für die Augustenfelder Halle anbieten können: „Ich gebe unsere Hallenzeiten in Augustenfeld nur ab, wenn wir dann in einem anderen, gleichwertigen Umfeld trainieren können.“ Dass Moll sich, trotz laufender Gespräche, hinter seinem Rücken an die Stadt gewandt habe, habe ihn daher „verwundert“, wie Wilhelm erklärt.

Der Stadtrat war sich jedenfalls einig, dass sich zunächst die beiden Vereine verständigen sollten, bevor überhaupt – in einem nächsten Schritt – über eventuelle Hallenumbaumaßnahmen geredet werden könne. Moll kündigte an, die Entscheidung des ASV „akzeptieren“ zu wollen.

Dass der Wechsel der 72 Schwabhauser aber erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Stadt haben dürfte, zeigte die Rechnung der Stadtverwaltung. Allein für Reisekosten-, Spitzensport- und Übungsleiterzuschüsse rechnet die Verwaltung mit jährlichen Kosten von 23 000 Euro. Für das Gebäudemanagement kalkuliert die Stadt künftig mit weiteren 60 100 Euro jährlich. Sportreferent Dietz meinte dazu fast schon resigniert: Die Neu-Mitglieder „sind jetzt nun mal da, wir können sie nicht mehr wegmachen. Also steht ihnen auch eine Förderung zu“.

OB Hartmann war es in Richtung seines Schwabhauser Amtskollegen Wolfgang Hörl dann aber doch noch wichtig zu betonen: „Wir haben uns nicht um diese Tischtennisabteilung gerissen! Wir haben in Dachau schon genug Spitzensport.“

Letzteren bietet ab Herbst übrigens auch der ASV Dachau mit seiner Volleyball-Bundesligamannschaft. Für deren Trainings aber den TSV um Hallenplätze anzufragen, das, so betont ASV-Vorsitzender Wilhelm in Richtung seines Kollegen Moll, „hätte ich mir nicht einfallen lassen“.