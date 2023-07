Stadtführung mit Smartphone-Unterstützung

„Dachau Guide“ heißt die neue kostenlose App. © ITG

Schüler des Ignaz-Taschner Gymnasiums erfüllen Wunsch von Dachauer Gästeführer und entwickeln eine App. Der Probelauf ist vielversprechend

Dachau – Eine Menschengruppe mit Smartphones in der Hand steht in der Dachauer Altstadt. Die Dachauer Gästeführerin Ilona Huber will gerade eine Stadtführung geben, doch jeder starrt nur auf seinen Bildschirm. Was zunächst etwas bizarr erscheint, war allerdings ein ausdrücklicher Wunsch der Gästeführerin.

Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen des Dachauer Gästeführer-Vereins mussten bisher viel Anschauungsmaterial mit sich tragen, um Besuchern der Stadt unter anderem in Büchern zu zeigen, wie sehenswerte Orte und Gebäude Dachaus früher einmal ausgesehen haben. Der Wunsch, sich die Führungen mit Hilfe einer modernen App zu erleichtern, nahm Gestalt an.

Unter Vermittlung des MINT-Campus starteten daraufhin am Ignaz-Taschner-Gymnasium im September 2022 zwei P-Seminare unter der Leitung von Andrea Tabor und Sabine Geißler, die diesen Wunsch erfüllen sollten. Die 17 Schüler der elften Jahrgangsstufe machten sich umgehend an die Arbeit.

Nach dem Erlernen der Grundlagen des Projektmanagements teilten sich die Schüler nach ihren Interessen in drei Untergruppen auf. Während sich das Rechercheteam mehrfach auf die Suche nach geeigneten Abbildungen und Fotos ins Dachauer Stadtarchiv begab, lernte eine andere Gruppe bei Christian Hillebrand vom MINT-Campus die Grundlagen des Programmierens. Die dritte Gruppe erhielt von Tim Blasenbreu, einem Schüler der Q 12, Unterstützung und zeichnete für die Erstellung der Benutzeroberfläche der App verantwortlich.

Die Arbeit hat sich gelohnt, wie eine Präsentation in der Altstadt zeigte. Geladene Gäste, unter ihnen auch Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann, durften die App kennenlernen. Nach einem kleinen Umtrunk und einer Einführungsrede, in der die Schüler die Entstehung der App für die Gäste rekapitulierten, wurde sie mit den Anwesenden ausprobiert.

Die Dachauer Gästeführerinnen Ilona Huber und Brigitte Fiedler steuerten dabei unterschiedliche Orte in der Altstadt an, um den Gästen zu demonstrieren, wie in Zukunft Tradition mit Innovation bei den Gästeführungen verbunden werden kann.

Die App, welche unter dem Namen „Dachau Guide“ kostenfrei in App-Stores heruntergeladen werden kann, soll in erster Linie geführte Touren unterstützen. Es ist aber auch möglich, sie bei einer eigenständigen Erkundung der Stadt zu nutzen und sich die hinterlegten Dokumente anzeigen zu lassen.

Gespannte Tester probierten die App bei einer Präsentationsveranstaltung am Rathaus aus. © ITG