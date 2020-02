MD-Gelände Dachau: Weniger Beton,mehr Autos

Der Streit über die künftige Anzahl der künftigen Stellplätze im künftigen MD-Gelände hat am Dienstag im Stadtrat zu einer äußerst gegenwärtigen Diskussion geführt: Will die Stadt wirklich eine derart massive Bebauung in ihrer Mitte? Am Ende sagten die Stadträte: Nein. Der Investor gibt sich dennoch entspannt.

Dachau – Erst wenige Tage ist es her, da feierten die Stadträte im Bauausschuss den ersten Bebauungsplanentwurf für die ehemalige MD-Papierfabrik. Das Gelände wird ein Mix aus Wohn- und Gewerbeflächen sowie sogenannten Urbanen Gebieten, dazwischen ein Grünstreifen und am besten noch irgendwo ein Bolzplatz (wir berichteten). Schöne neue Welt, mochte man sich da noch denken.

Allerdings deutete sich schon da an, dass die Meinungen über die Anzahl der für das riesige Gebiet nötigen Parkplätze auseinandergehen. In der Stadtratssitzung am Dienstag mündeten diese unterschiedliche Sichtweisen in einer emotionalen Debatte – die sich am Ende um weit mehr drehte als um Parkplätze.

Die CSU-Fraktion, unterstützt von Freien Wählern und ÜB, machte deutlich, dass es wenig sinnvoll sei, einen Stellplatzschlüssel von 0,8 vorzuschreiben. In der aktuellen Stellplatzsatzung der Stadt gilt ein Schlüssel von 1,0 für Wohnungen bis zu 95 Quadratmetern und 2,0 für Wohnungen ab 95 Quadratmetern; dieser Schlüssel solle auch im MD-Gelände gelten. Denn, so CSU-Fraktionschef Florian Schiller: „Ein Auto in der Garage ist ein ganz wichtiges Kriterium.“ Die künftigen Bewohner stellen ihre Autos sonst „eben woanders im Stadtgebiet ab“.

Doch Oberbürgermeister Florian Hartmann, Bauamtsleiter Moritz Reinhold, SPD, Grüne und Bündnis für Dachau hielten dagegen: Bei geplanten 1000 Wohnungen würde ein höherer Stellplatzschlüssel nicht nur zu mehr Autos in dem neuen Stadtteil führen, sondern auch unausweichlich zu einem „Verkehrschaos“. Das Gebiet, in dem einmal 2000 Menschen wohnen sollen, könne daher nur funktionieren, wenn man den Autoverkehr – mittels Stellplatzsatzung – reduziere.

Reinhold erläuterte noch einmal seine Idee eines Stadtteils, in dem eben nicht jeder Bewohner ein Auto haben müsse. In dieser „ganz besonderen innerstädtischen Lage“ und mit der „Mobilitätsstation“ im Zentrum sei es beispielsweise möglich, dass man „für seinen Urlaub in Italien auch ein Carsharing nutzt“.

Florian Schiller gab zu, ein „anderes Menschenbild“ zu haben. Die Zulassungszahlen gingen überall stetig nach oben! Peter Gampenrieder (ÜB) hielt es zwar für wahrscheinlich, dass in fünf oder zehn Jahren nicht mehr „jeder einen Benziner fährt“. Aber dass die Leute, die dort einziehen, dann eben ein Fahrzeug mit einem anderen Antrieb hätten, sei sicher. Sein Fraktionskollege Rainer Rösch erinnerte zudem daran, dass vielleicht junge Menschen heute tatsächlich ohne Auto auskommen könnten; aber was, wenn diese Menschen alt und mobilitätseingeschränkt seien? Jürgen Seidl (FDP) nannte die Zahl 0,8 daher schlicht als „willkürlich und realitätsfremd“. Peter Strauch fasste es so zusammen: Bauplanung sollte nicht so sein, „wie man sich die Welt wünscht, sondern wie sie ist. Und die Welt ist nicht 0,8“!

Das sah OB Florian Hartmann ganz anders: Man müsse „daran glauben, dass man mit Stadtgestaltung etwas Gutes machen kann“! Er würde einer Erhöhung des Stellplatzschlüssels daher nur zustimmen, wenn die Bebauung entsprechend reduziert würde. Heißt: Mehr Autos gibt es nur für weniger Beton. Kai Kühnel (Bündnis) folgte diesem Vorschlag gern und betonte, ohnehin immer der Meinung gewesen zu sein, „dass Dachau so viel Bebauung gar nicht verträgt“. Auch Jürgen Seidl stellte die grundsätzliche Frage, ob sich Dachau ein derartiges „Wachstum überhaupt leisten kann“?

Am Ende bekam der vor wenigen Tagen noch gelobte Entwurf des Bauamts daher eine Absage. Leiter Reinhold war konsterniert: „Das heißt dann also, dass alles komplett auf null zurückgedreht wird!“ OB Hartmann wollte es so schwarz nicht sehen: Die Stadtplaner müssten nun lediglich die Fläche für die zusätzlichen Parkplätze berechnen und von der Gesamtgeschossfläche des Geländes abziehen. Grundsätzlich, so der OB, könne er die Sorge der Stadträte aber verstehen: „Das ist ein Projekt von enormer Dimension. Das muss ein Gewinn werden!“ Daher sehe er kein Problem darin, „wenn wir jetzt nochmal eine Schleife drehen“. Solange die Abbrucharbeiten auf dem Gelände liefen, würde eh „nichts pressieren“.

Bei der Isaria Wohnbau AG gibt man sich trotz des Bebauungsplan-Stopps ebenfalls gelassen. „Es geht definitiv weiter“, betont Sprecher Sebastian Kopelsky. Derartige Diskussionen wie am Dienstag im Dachauer Stadtrat seien nichts Ungewöhnliches, die Isaria habe derartige Rückschläge stets „mit Bravour gelöst“.