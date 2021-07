Stadtratsstreit bremst neue Kita aus

Neue Kita an der Pollnstraße 5. Das Projekt liegt auf Eis.

Projekt an der Pollnstraße in Dachau liegt nun auf Eis

An der Pollnstraße 5 soll ein neuer Kindergarten entstehen. Weil die Stadträte sich aber zuletzt nicht einig wurden, wie groß und teuer das neue Gebäude werden soll, liegt das Projekt nun auf Eis. Oberbürgermeister Florian Hartmann ist sauer.

Dachau – „Super, jetzt haben wir keine Mehrheit für irgendwas. Das Ding ist beerdigt. Das versteht jetzt, wer will. Für die Kinder bringt uns das ganz weit nach vorn.“ Der letzte Satz von Oberbürgermeister Florian Hartmann am Ende der jüngsten Bauausschusssitzung war bitterer Sarkasmus. Der Rest stimmte allerdings. Leider.

Die Vorgeschichte des „Dings“ reicht zurück bis ins Jahr 2019. Damals fiel der Beschluss, an der Pollnstraße 5, auf Höhe der Hackenängerstraße, eine sechsgruppige Kindertagesstätte zu bauen. Klar, die Stadt wächst, es gibt immer mehr kleine Dachauerinnen und Dachauer, die betreut werden müssen. Und um gleich noch den Betreuern der Kinder etwas Gutes zu tun, wurde auf Wunsch der CSU gleich noch entschieden, ein zweites Obergeschoss zu bauen und dort Mitarbeiterwohnungen unterzubringen.

Allein: Die große Lösung, also die Kindertagesstätte plus Wohnungen, wird teuer. Und zwar, angesichts der „pandemiebedingt zur Zeit sehr dynamischen Kostenentwicklung“ so teuer, dass das Stadtbauamt die Sache den Stadträten dann doch noch einmal vorlegen wollte.

Nach den Berechnungen des Bauamts würde die kleine Lösung, also die sechsgruppige Kita plus ein Obergeschoss für die Kitaverwaltung, brutto 6,74 Millionen Euro kosten. Die Kita plus fünf Wohnungen für die Erzieherinnen, ein erstes sowie ein zweites Obergeschoss würde dagegen mit 8,9 Millionen Euro zu Buche schlagen – und damit den im Haushalt für den Kitabau eingeplanten Kostenrahmen deutlich sprengen.

Die Verwaltung inklusive Oberbürgermeister neigten daher klar zur kleinen Lösung. Zumal Hartmann, wie er zugab, auch gar nicht so überzeugt davon ist, dass die Wohnungen die Suche nach Betreuungspersonal tatsächlich vereinfachen würden. Schließlich sei ja noch nicht einmal geklärt, nach welchen Kriterien die Wohnungen vergeben werden sollten. Und auch die Frage, was mit dem Mietverhältnis passiere, „wenn ein Mitarbeiter uns verlässt, ist gar nicht so trivial“. Und absolut nicht trivial sei ja auch die Geldnot der Stadt: „Wir müssen schon mal anfangen zu priorisieren. Wir können unser Geld nur einmal ausgeben“.

CSU-Sprecherin Gertrud Schmidt-Podolsky dagegen fand: „Wir brauchen Gebäude zur guten Betreuung. Was wir aber auch brauchen, sind Erzieherinnen.“ Insofern sei sie, trotz der hohen Kosten, „der festen Überzeugung: Wir brauchen die Wohnungen!“

Stadtrat Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) teilte diese Überzeugung zwar nicht, fand aber grundsätzlich die veranschlagten Kosten – für sämtliche Lösungen – zu hoch. Der vom Bauamt vorgelegte Entwurf sei „wenig wirtschaftlich“. Wofür beispielsweise brauche das Gebäude einen 130 Meter langen, umlaufenden Balkon? Diese Baukosten seien schlicht „überflüssig“ und „der ganze Entwurf überarbeitungswürdig“.

Horst Ullmann (Bürger für Dachau) verwies auf die zur Zeit günstigen Kredite, woraufhin ihn Hartmann aber aufklärte, „dass die Musik in der Tilgung steckt“. Und auch wenn die Wohnungen ja der Stadt gehörten und Mieteinnahmen generierten, würde es „Jahre dauern, bis sich das amortisiert“.

Am Ende gab es keine Mehrheit, weder für die große Lösung noch die kleine. Bauamtsleiter Moritz Reinhold wollte aber tags darauf nicht ganz so schwarz sehen wie sein Chef. „Mein Gefühl sagt mir, dass wir die Kindertagesstätte trotzdem bauen.“ Er werde dem Stadtrat daher demnächst das Thema erneut vorlegen, „mit einem Beschluss, der uns endlich weiterbringt“.