Stadtwerke legen Zeitplan für Hallenbad-Neubau vor

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

„Haben uns von den geschwungenen Bögen blenden lassen“: CSU-Stadtrat Florian Schiller gegenüber der Heimatzeitung über die Gründe für das Dachauer Bad-Problem. Foto: zip © zip

Dachau – Im vergangenen März hatte Stadtwerke-Chef Robert Haimerl die Öffentlichkeit und die Stadträte mit neuen Nachrichten zum Bau des Dachauer Hallenbads geschockt. Die Kosten, so Haimerl damals, liegen nun bei rund 24 Millionen Euro und stiegen damit im Vergleich zu seinem letzten Sachstandsbericht im November 2022 um 445 000 Euro an.

Dabei waren die Kosten zuletzt das Einzige, was sich bei dem Projekt bewegte. Die Baustelle steht nämlich seit über einem Jahr still. Fernsehteams von RTL und ZDF war das Dachauer „Problem-Bad“ zuletzt sogar eigene – bundesweit ausgestrahlte! – Beiträge wert.

Doch die Sitzung im März, bei der Haimerl die Stadträte mit neuen Fakten konfrontierte und CSU-Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky fassungslos kommentierte: „Die Dimension der Mängel hat uns umgehauen“, genau diese Sitzung veranlasste die Stadtspitze zur Gegenoffensive. Mit dem neuen Architektenteam, das Anfang dieses Jahres die Arbeit des gechassten Planers Wolfgang Gollwitzer übernahm, werde man „transparent und zeitnah“ eine Strategie entwickeln, wie es mit dem Bad weitergehen soll. Die Bürgerschaft, so versprach der OB, werde zu diesem „Neustart“ selbstverständlich eingeladen.

Und der OB hielt sein Wort. Am kommenden Dienstag nun werden ab 18 Uhr Hartmann, Stadtwerke-Chef Haimerl sowie die neuen Planer im Stockmann-Saal des Thomahauses den aktuellen Sachstand dartstellen und Fragen beantworten.

Vorab-Fragen, etwa was sich die Verantwortlichen von dem Termin erhoffen, ob sie mit viel oder wenig Zuspruch rechnen, aber auch, worauf sich die Teilnehmer einstellen dürfen, wollten die Stadtwerke aber nicht beantworten. Diese Fragen seien „im Prinzip jene, die auch Thema der Veranstaltung sein werden“, erklärte Sprecherin Cornelia Scheyerl auf eine entsprechende Anfrage der Heimatzeitung vor zwei Tagen. Ziel des Infoabends sei schlicht, „die Öffentlichkeit aus erster Hand über den aktuellen Stand des Projektes zu informieren“.

Dabei scheint festzustehen: Die Stadt will den Bau durchziehen. Neben der Beschreibung des mangelhaften Ist-Zustands wollen die neuen Architekten nämlich auch einen Zeitplan vorlegen, wie es mit dem Bau weitergehen soll. Was die Stadt am Dienstag dagegen auf keinen Fall mehr diskutieren will, ist die Frage, wer an dem Schlamassel die Schuld hat.

Damals im März war der OB in diesem Punkt – trotz kritischer Stimmen von ÜB, FDP und Freien Wählern – nämlich schon sehr deutlich: Die Stadtwerke seien Bauherr, die Stadt beziehungsweise der Werkausschuss der Auftraggeber. Allerdings sei der „Werkausschuss nicht für die Ausführungsmängel verantwortlich. Da müssten wir ja Spachtel und Maurerkelle in die Hand nehmen“! zip