Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Ständig hoffen auf Rückkehr in die Heimat

Fühlen sich in Bergkirchen sehr wohl: Nadiia Kvitka (rechts) mit ihren Kindern Anna (links) und Makar. © ink

Seit einem Jahr führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Anlässlich des traurigen Jahrestags erzählt eine ukrainische Familie von ihrem neuen Leben in Deutschland ‒ und der Hoffnung endlich nach Hause zu können.

Landkreis – Am Freitag, 24. Februar, jährt sich der Angriff des russischen Militärs gegen die Ukraine. Seitdem führt Russland einen brutalen Krieg gegen sein Nachbarland. Anlässlich dieses traurigen Jahrestags erzählen Nadiia Kvitka, ihre Tochter Anna (20) und ihr Sohn Makar (10), ihre Geschichte. Die Familie hat in der Gemeinde Bergkirchen vorübergehend ein Zuhause gefunden.

Im April letzten Jahres ist die 41-jährige Nadiia Kvitka mit ihrem Sohn Makar und ihrer Katze aus Kiew nach Deutschland geflüchtet. Da sie schon Kontakte nach Dachau hatte, fand sie durch Zufall eine nahezu ideale Unterkunft in der Gemeinde Bergkirchen, wie sie erzählt. Dort fühlt sich die Familie sehr wohl, sie wurde privat freundlich und zuvorkommend aufgenommen. Für die Hilfe bei den Behördengängen und das familiäre Umfeld ist sie sehr dankbar.

Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Die nicht ungefährliche, 2000 Kilometer lange Reise, die zwei Tage dauerte, schaffte Nadija Kvitka mit dem eigenen Auto. Ihre Tochter Anna (20) hatte sich zunächst in Düsseldorf aufgehalten und zog Ende des Sommers nach Bergkirchen.

Der zehnjährige Makar besucht die vierte Klasse der Grundschule in Bergkirchen. Nach Startschwierigkeiten und nach der Eingewöhnung ist er nun stolz: „Ich habe schon sieben Freunde.“ Er spielt leidenschaftlich gerne Fußball und macht Taekwondo. Sein Lieblingsverein ist der FC Bayern München, ein Müller-Trikot hat er auch schon. Der Sport hilft ihm sehr, sowohl bei der Integration als auch, um die Situation zu verarbeiten, wie die Mutter berichtet. Vom Krieg in seinem Heimatland will Makar nichts wissen.

Krieg ein der Ukraine: Eine Familie erzählt

Der 20-jährigen Anna, die in der Großstadt zu Hause war, gefällt München, wo sie Freunde gefunden hat, besser als Düsseldorf. Anna Kvitka hat gleich nach Kriegsbeginn zunächst noch drei Wochen im Westen der Ukraine verbracht, bevor sie dann nach Westen geflüchtet ist. Sie wollte als junge Frau keinesfalls den Russen in die Hände fallen, denn Kiew war teilweise schon eingekreist.

Anna Kvitka ist sehr ehrgeizig und fleißig und studiert online in der Ukraine Stadtbauplanung, um sich nach dem Studium in ihrer Heimat einzubringen. Sie spricht schon gut Deutsch. Ansonsten verständigt sie sich bestens auf Englisch.

Hoffnung, dass der Krieg bald endet

Ihre Mutter Nadiia Kvita, die geschieden ist, freut sich, dass sie in der benachbarten Volkshochschule in Bergkirchen schon Deutsch-Kurse besuchen konnte, und sie lernt weiter online. Die englische Sprache ist ihr bestens vertraut. Auch sie ist immer beschäftigt: Sie steht weiterhin der Firma beratend zur Seite, in der sie als Teamleiterin in der Ukraine tätig war. Mit Verwandten in der Ukraine haben Ndiia, Makar sowie Anna Kvitka regelmäßig Kontakt. „Wir schicken uns viele Fotos.“ Außerdem schauen die Verwandten in ihrer Wohnung nach dem Rechten. Nadiia Kvita und ihre Kinder hoffen, dass ihr Haus dann noch steht, wenn sie zurückkehren möchten.

Ukrainische Familie ist sehr dankbar

Anna Kvitka drückt ihre Dankbarkeit so aus: „Ich mag die Leute in Bergkirchen und die wirklich schöne Landschaft. Ich hoffe, dass der Krieg bald endet und ich nach meinem Studium helfen kann, mein Land wieder aufzubauen!“ Die Wohnung will die Familie auf jeden Fall behalten

Nadiia Kvitka schätzt die Menschen hier ebenfalls, „die so offen und hilfsbereit sind“ und sie schätzt die Gelegenheit, hier Deutsch zu lernen und sich zu integrieren. Auch sie hofft „auf ein Ende dieses Krieges und dass die Ukraine gewinnen wird.“ Ihr Herzenswunsch ist, dass „wir uns dann erfolgreich ein neues Leben aufbauen können“.