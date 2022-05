„Das ist kein Leben mehr“: Stalker macht Frau das Leben zur Hölle

Von: Verena Möckl

Ein 46-jähriger Indersdorfer hat seiner Ex-Freundin das Leben zur Hölle gemacht. Aus Angst gab sie ihr Restaurant auf, zog mehrmals um. Doch der Richter fällte ein milderes Urteil, als die Staatsanwaltschaft forderte.

Dachau – Sieben Monate forderte die Staatsanwaltschaft für einen 46-jährigen Indersdorfer bei einem Prozess am Amtsgericht in Dachau. Der Angeklagte, 46, übergewichtig, die lichten Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, hatte in knapp 1500 Fällen gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen. Er hatte seine Ex-Freundin beschattet, belästigt und bedroht. Weder Anzeigen noch eine Geldstrafe von 6000 Euro konnten den Angeklagten bislang davon abhalten, seine Ex-Freundin zu bedrängen.

Die 43-Jährige aus dem Landkreis Dachau hatte vor eineinhalb Jahren die Beziehung zu dem Indersdorfer beendet. Sieben Jahre waren die beiden ein Paar. Sie arbeiteten auch zusammen. Die 43-Jährige hatte den Indersdorfer als Koch in ihrem italienischen Restaurant eingestellt. Doch mit der Zeit wurde das Verhältnis der beiden immer schlechter. Der Indersdorfer wurde immer aggressiver. Rastete aus. Im Restaurant häuften sich die Vorfälle.

Die 43-Jährige beendete die Beziehung, erteilte dem Ex-Freund Hausverbot. Vergebens. „Ich finde keine Ruhe mehr“, sagt sie vor Gericht. Sie wirkt erschöpft. Ihre Stimme klingt verzweifelt. Was die 43-Jährige bislang auch unternommen hat, ihr Ex-Freund fand immer einen Weg, ihr nachzustellen. Fast täglich erhält sie Anrufe und Nachrichten mit Sätzen wie „Hau ab, Kaninchen“, „Ich weiß, wo du bist“. Der Angeklagte unterstellt seiner Ex-Freundin und deren Familie, eine Diebin zu sein. „Ihr habt die Lust zu rauben im Blut“, schreibt er ihr.

Die 43-Jährige blockiert ihren Ex-Freund. Doch er schafft es immer wieder, ihr zu schreiben. Benutzt einen falschen Namen oder zieht auf Seiten im Internet über sie her. Er belästigt sie auch im echten Leben. Zu Hause, auf der Arbeit, unterwegs. Aus Angst vor ihrem aggressiven Ex-Freund wechselte die 43-Jährige ihren Job, gab die Geschäftsführung in dem italienischen Restaurant auf, zog mehrmals um. „Niemand weiß, wo ich arbeite und wohne“, sagt sie und macht eine kurze Pause. „Das ist kein Leben.“ Mit der Zeit wird sie krank, kann nicht mehr schlafen, muss Antidepressiva nehmen.

Die Ex-Freundin suchte sich Hilfe bei der Polizei. „Sie sah wirklich schlecht aus, als sie zu mir kam“, bezeugte eine Sachbearbeiterin der Dachauer Polizei vor Gericht. Die Ex-Freundin schaffte es, einen richterlichen Beschluss zu erwirken: Der Indersdorfer durfte seine Ex-Freundin nicht mehr treffen und auch sonst keinen Kontakt zu ihr aufnehmen. Der Beschluss ist jedoch befristet. „Ich wollte einen unbefristeten Beschluss, habe ihn aber nicht bekommen“, sagt die Ex-Freundin. Immer wieder musste sie den Beschluss verlängern. Doch auch das konnte dem Ex-Freund nicht stoppen. „Er hat nicht akzeptiert, dass Schluss ist“, sagt die Sachbearbeiterin.

Auch im Gerichtssaal ist der Angeklagte uneinsichtig. Von Reue keine Spur. Seine Ex-Freundin sei eine Diebin und schulde ihm Geld, wiederholt er immer wieder. Die FFP2-Maske, die im Gerichtssaal Pflicht ist, trägt er während der Verhandlung nur über seinem Mund. Beim Sprechen zieht er sie noch weiter runter. Immer wieder fällt er seiner Ex-Freundin während deren Zeugenaussage ins Wort und murmelt Unverständliches vor sich hin. Nur unter der Androhung eines Ordnungsgeldes kann Richter Bauer den vorlauten Angeklagten schließlich zum Schweigen bringen.

Für den Dachauer Amtsrichter besteht nach dem Verhören der Zeugen kein Zweifel: Die Lebensführung der Ex-Freundin wurde in einer Weise beeinträchtigt, „die nicht hinnehmbar ist“.

Bauers Urteil fällt dennoch milde aus. Der Richter verhängt eine siebenmonatige Haftstrafe – ausgesetzt zur Bewährung. „Ich bin mir sicher, dass das den Druck auf den Angeklagten erhöht“, erklärt Bauer. Er glaube, dass die dreijährige Bewährungszeit auf den Angeklagten Eindruck hinterlassen wird. Sollte der 46-Jährige aber erneut Kontakt zu seiner Ex-Freundin aufnehmen, wandert der Indersdorfer sofort hinter Gitter.

