Knabenkapelle Dachau hat Besuch aus Leognan

Bandà Léo aus dem französischen Leognan hat die Dachauer verzaubert. Und die Partnerband der Knabenkapelle war selbst tief bewegt von der Gastfreundschaft.

Dachau – Die Dachauer und auch einige Münchner und viele internationale Gäste beider Städte haben am ersten Volksfestwochenende einen besonderen musikalischen Leckerbissen erlebt. Mit einem Transparent am Musikheim und dem französischen Gruß „Bienvenue Bandà Léo in Dachau“ haben die Musiker vom Großen Blasorchester der Knabenkapelle Dachau (KKD) ihre Partnerband willkommen geheißen.

Bereits am Samstagvormittag haben beide Orchestern zusammen mit ganz ungewohnten Stücken das Volksfest „angeblasen“. Bei herrlichem Sonnenschein und Alpenblick spielten sie vom Dachauer Schloss vor den überraschten Zuschauern, bevor es gemeinsam mit dem Volksfesteinzug bis zur Festwiese ging. Am Sonntag ging es sogar auf den Münchner Viktualienmarkt und mit einem Spontanauftritt bis auf den Marienplatz vor historische Kulisse. Der Nachmittag gehörte dem Dachauer Volksfest mit einigen Kurzauftritten vor dem Riesenrad, in Schweigers Biergarten und vor dem Glückshafen.

Den emotionalsten Auftritt erlebten die Bandà-Léo-Gäste im großen Festzelt, ermöglicht von Wirt Ewald Zechner. Vor der großen Bühne sorgten die beiden befreundeten Orchester vor großartiger Kulisse mit Tanzeinlagen und heißen Blasmusikrhythmen für tolle Stimmung.

Die von Lully Civeja vor 20 Jahren gegründete Bandà Léo ist 2018 wiederholt französischer Meister der Bandas geworden und hat im Mai den Titel „Palme d’Or Européenne“ der Bandas beim Blasmusikwettbewerb in Condom/Armagnac geholt. Dort hatte auch die Knabenkapelle Dachau teilgenommen und den „Preis der Herzen“ mit nach Dachau gebracht.

Am Eröffnungsabend des Dachauer Volksfestes genossen die französischen Gäste ausgelassen ihr erstes bayerisches „Fête de la Bière“. „Das hätte ich nie gedacht, dass ihr Bayern so feiern könnt, chapeau“, fasste Gilles Pépay, einer der beiden Sousaphonisten von Bandà Léo, die Stimmung zusammen. Das einstündige Konzert auf dem Viktualienmarkt verzauberte die Münchner, die im lauschigen Biergarten 80 Bläser mit unbändiger Kraft und Lebendigkeit erlebten. „Ein Highlight für Musiker und Gäste gleichermaßen“ meinte auch Vroni Glas (Tenorsaxophon), die für die KKD-Musiker wesentlich die Begegnung mitgestaltete.

Aus der 15 Kilometer südlich von Bordeaux gelegenen Stadt Léognan reisten nicht nur 40 Musikerinnen und Musiker an, sondern auch deren Bürgermeister Laurent Barban. Für die Stadt und die Musiker hat europäische Völkerverständigung einen sehr hohen Stellenwert. Wie der Präsident der Bandà Léo, Stéphane Garcia betonte, sei gerade das gemeinsame Musizieren für die jungen aber auch ältere Menschen bei ihnen sehr bereichernd.

Zustande gekommen war der Austausch bereits vor mehr als einem Jahr. Da die Musiker der Knabenkapelle Dachau schon immer, auch international, viel unterwegs waren, wurde diese Tradition für die Musiker vor einigen Jahren mit Nachdruck wiederbelebt. Von dem musikalischen Leiter der Knabenkapelle Dachau, Eduard Civeja, und seinem Bruder Lully Civeja von Bandà Léo aus Léognan, die seit vielen Jahren die Jugendarbeit ihrer jeweiligen Orchester prägen, gab es den entscheidenden Impuls. Beide hatte es vor gut 20 Jahren nach ihrem Musikstudium in Tirana im Rahmen ihrer Teilnahme an Musikwettbewerben in München und Südfrankreich nach Dachau und Léognan verschlagen, wo sie sesshaft wurden.

Ein großes Anliegen war beiden Bands, dass ein Besuch der KZ-Gedenkstätte nicht ausgeklammert wird, erklärte Tilo Ederer, Vorsitzender der KKD. Die französischsprachige Führung am Samstagnachmittag durch Claudia Girard war „ein Anstoß zu erkennen, wie schnell Abgrenzung und Ausgrenzung von Mitmenschen in die Katastrophe führen kann“, wie eine französische Musikerin, selbst Pädagogin, nachdenklich äußerte.

Die Stadt Dachau empfing dann am Montag alle Musiker aus Léognan zusammen mit ihrem Bürgermeister, den KKD-Musikern und den Sportlern aus Oradour sur Glane, die Gäste der TSV-1865-Basketballer waren, im historischen Sitzungssaal des Rathauses. Oberbürgermeister Florian Hartmann betonte den Willen der Stadt, Toleranz und Weltoffenheit durch solche Begegnungen zu fördern. „Wir laden Sie herzlich zu unserem Weinfest und Musikfestival Anfang Oktober nach Léognan ein“, bedankte sich Bürgermeister Laurent Barban und meinte damit nicht nur OB Hartmann, sondern alle Dachauerinnen und Dachauer. Ihn hat diese musikalische Reise sichtlich bewegt.

Nach einem weiteren Auftritt im großen Festzelt am Tag der Senioren verabschiedeten sich die französischen Musiker. „Wir haben so eine Gastfreundschaft noch nie erlebt. Wir sind überglücklich und würden unsere Freunde aus Dachau gerne am liebsten im Oktober in Léognan zum gemeinsamen Musizieren wiedersehen“, sagte Stéphane Garcia zum Abschied.

Tilo Ederer*

*unser Gastautor Tilo Ederer ist Vorsitzender der KKD