Starke Frauen, starke Männer, starke Musik

Von: Nikola Obermeier

Teilen

Hm, do schaust aber gut aus heit, ha! Diese Szene vom Starkbierfest lässt den Betrachter an eine Zeile aus dem Lied „Du siehst gut aus!“ der Gruppe Haindling denken. © Norbert Habschied

Das THW-Starkbierfest mit Masskrugstemmen und Ois Easy in der Gündinger Unterkunft ging vor 600 begeisterten Besuchern über die Bühne.

Günding – Wo normalerweise die Fahrzeuge des THW Dachau stehen, haben am Freitagabend rund 600 Besucher ausgelassen gefeiert. Sven Langer, Vorsitzender des THW-Fördervereins, konnte nach drei Jahren der Zwangspause – das Starkbierfest 2020 war die erste Großveranstaltung, die wegen Corona abgesagt worden war – vor ausverkauftem Hause die Gäste aus nah und fern in der THW-Unterkunft in Günding begrüßen.

Mitfiebern, anfeuern, Wetten abschließen: Wer hält den Maßkrug am längsten am gestreckten Arm? © THW

Wobei die Gäste aus der Ferne immer mehr werden: Abgesehen von den „alten“ Schweizer Freunden des THW, der Feuerwehr Diepoldsau, waren auch neue Freunde da: Mitglieder der Grafschafter SG. Als die Helfer des THW nach der Flutkatastrophe vier Wochen lang im Ahrtal im Einsatz waren, durften sie auf dem Sportplatz der Grafschafter SG ihre Zelte aufbauen. „Wir haben immer frische Handtücher bekommen und durften die Sanitäranlagen benutzen“, sagte Sven Langer. „Das ist in so einem Gebiet und bei so einem Einsatz nicht alltäglich.“

Premiere beim Starkbierfest: Ois Easy spielte in der Unterkunft des THW. © Norbert Habschied

Noch eine Neuerung gab es diesmal auf dem Starkbierfest: Ois Easy spielte dieses Jahr zum ersten Mal. Passenderweise: Denn in Günding hat die Geschichte der Band Ois Easy vor genau 25 Jahren auch begonnen, wie Musiker Helli Strasser erzählte. Bei einer Meisterfeier des SV Günding hatte Hobbykicker Strasser kurzerhand beschlossen, seinen Mannschaftskollegen bei der Party ein Ständchen zu singen und überredete die Brüder Michael und Florian Fischer, ihn für drei Songs zu unterstützen. Aus den drei Stücken wurden zwei Stunden – und aus den zwei Stunden wurden 25 Jahre.

Auch beim THW-Starkbierfest brauchte es nur wenige Takte, schon standen die ersten Besucher auf den Bänken. Ois Easy nahm alle mit auf eine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre – für Fans aller Musikarten – bis hin zu Techno – waren Lieder dabei. Die „Kaffeebar“ war unter den Klängen von DJ Faxman und DJ Migthy gut gefüllt.

Die Party wurde lediglich unterbrochen vom Masskrugstemmen – und auch da fieberten alle mit: Frauen und Männer konnten ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Siegerin Vanessa Hladky erhielt einen 100-Euro-Gutschein von Ullmann-Trachten, bei den Männern ging ein Spanferkel an die Kameraden des THW München-West. Hier siegte Sebastian Günther gefolgt von Michael Adler und Markus Götzlinger.

Sven Langer versäumte es nicht, den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern zu danken, die zu dem gelungenen Fest beigetragen haben. „Jeder Schweinsbraten oder Obatzda ist selbst hergestellt, jede Mass, die euch gebracht wird, das alles machen unsere Ehrenamtlichen!“Die Gäste applaudierten und jubelten zum Dank. Sie feierten bis in die frühen Morgenstunden, in bester und friedlicher Stimmung.