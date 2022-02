Starkes Projekt des ADFC Dachau: Leihbare Lastenfahrräder für alle

Teilen

Kostenlos zu verleihen: die beiden Lastenfahrräder. Monika Zott, Simon Schories, Toni Salzmann, Josef Hornung und Jan van Meerendonk (von links) vom ADFC Dachau sind stolz auf ihr Projekt. © Habschied

Seit Sommer 2020 verleiht der ADFC in Dachau kostenlos zwei Lastenräder. Das Projekt begeistert – und ist mit dem Dachauer Energiepreis ausgezeichnet worden.

Dachau – Einmal, erzählt Franziska, haben sie mit Paula sogar zwei alte Matratzen zum Wertstoffhof gebracht. So groß und sperrig, dass sie in kein normales Auto gepasst hätten. „Und wir konnten mit Paula direkt vor die Haustür fahren, das geht auch nicht mit jedem Auto“, sagt die Dachauerin beeindruckt.

Paula ist ein Lastenfahrrad. Eines von zweien, die sich in Dachau jeder kostenfrei ausleihen darf. Dabei ist Paula das größere, das inzwischen schon Waschmaschinen transportiert, für Bands das komplette Equipment zum Auftritt gebracht und ganze Umzüge bewältigt hat. Ludwig hingegen ist das Kleine, mit dem hat Franziska im Dezember 2020 zum allerersten Mal das Angebot des Dachauer ADFC getestet. Setzte ihre damals einjährige Tochter in den geräumigen Korb vor dem Lenker und fuhr los: Die Kleine jauchzte vor Vergnügen.

Seither leiht sich Franziska Ludwig oder Paula ein bis zweimal pro Woche. „Ich fand von Anfang an: Das ist kein Fahrradersatz, sondern ein Autoersatz. Und macht superviel Spaß.“ Bis nach Röhrmoos zur Musikschule fährt Franziska jetzt jede Woche mit dem Lastenrad.

Die Idee, Paula und Ludwig anzuschaffen und den Dachauern damit zu zeigen, was man mit Lastenrädern alles tun kann, hatte Monika Zott gemeinsam mit einigen anderen Mitgliedern des ADFC Dachau (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.). Das Projekt nannten sie „LASDAH“, kurz für Lastenrad Dachau. Nun sind sie dafür mit dem Dachauer Energiepreis ausgezeichnet worden.

Niederschwelliges Angebot des ADFC

Monika Zott ist begeisterte Radfahrerin und seit mehr als 20 Jahren im ADFC engagiert. Sie setzt sich für die Belange von Radlern in Dachau ein und organisiert Fahrradtouren. Und ärgert sich über die schlechte Luft in ihrer Heimatstadt, erst 2020 bescheinigte ein Gutachten der Mittermayerstraße eine Feinstaubbelastung wie dem Münchner Stachus. Ein großer Teil des Verkehrsaufkommens gehe dabei auf Leute zurück, die eigentlich nur kurze Wege fahren, sagt sie: „Also wollten wir ein niederschwelliges Angebot aufbauen und die Mikromobilität erweitern, gerade auch für Leute, die selbst nicht genug Geld oder Platz haben, um sich ein so großes Rad anzuschaffen.“

2000 Euro investierte der ADFC Dachau selber, weitere 2000 Euro kamen vom Kreisverband, dazu kam noch großzügige Unterstützung von der Stadt Dachau, der Umweltstiftung der Sparkasse und der Allianz Umweltstiftung. Denn ganz billig sind die Räder nicht: 5000 Euro kostete Ludwig, Paula sogar 8000. Einen Stellplatz brauchten die beiden auch noch, eingezäunt und mit Lademöglichkeit. Ganz alleine muss man nämlich nicht strampeln, wenn man die zwei benutzt: Beide haben einen Elektromotor. Strom, Wartungs- und Reparaturkosten werden von der Stadt Dachau, von Spenden und den Sponsoren Naturkostinsel, BKK ProVita und TOPgrün GmbH bezahlt.

Zuwachs geplant

Seit Mitte 2020 stehen Paula und Ludwig nun am Max-Mannheimer-Platz, vor der Bücherei. Dort entdeckte sie auch Franziska, nachdem sie in der Zeitung von dem Projekt gelesen hatte. Die Registrierung und Ausleihe über die Homepage fand sie unkompliziert, den Schlüssel holt sie sich in der Bäckerei Denk oder in der Bücherei ab. Schlechte Erfahrungen hat sie nicht gemacht, im Gegenteil: „Die Fahrräder sind besser gewartet als unsere eigenen, obwohl wir uns da echt Mühe geben. Ich hatte noch nie irgendwas, was nicht in Ordnung war.“ Ein eigenes Auto hat die Umweltpädagogin aus Überzeugung nicht.

Monika Zott und das LASDAH-Team sind sehr zufrieden mit der Nachfrage nach den Rädern: Zu etwa 70 Prozent sind die beiden ausgeliehen, allein im vergangenen Jahr sind die Nutzer 5813 Kilometer mit Paula und Ludwig unterwegs gewesen. 163 Nutzer haben sich bislang registriert.

ADFC plant, die Flotte zu erweitern

Und Zott und ihr Team planen schon weiter: Sobald die letzten Finanzierungsfragen geklärt sind, bekommen Paula und Ludwig Gesellschaft. Ein integratives Fahrrad soll dann die LASDAH-Flotte ergänzen. Statt des Transportkorbes hat es einen Sitz vor dem Lenker, der abgekoppelt und als Rollstuhl verwendet werden kann. Größenverstellbar, so dass hier Kinder mit Handicap ebenso mitfahren können wie Senioren. Schon im Frühjahr, sagt Zott, soll man es ausleihen können.

Und auch das Preisgeld aus dem Energiepreis ist schon verplant: Ein einfaches Lastenrad ohne Akku will das LASDAH-Team davon anschaffen und vor einem Dachauer Supermarkt parken, damit jeder unkompliziert auch ohne Auto seine Einkäufe heimbringen kann.

Alle Infos rund um das Projekt gibt es im Internet unter www.lasdah.de.

Mit dem Energiesparpreis zeichnet das Landratsamt jedes Jahr Projekte aus, die Energie einsparen, erneuerbare Energien nutzen oder CO2-Emissionen reduzieren. Neben dem ADFC erhielten den Preis Wilhelm Kirchensteiner und Marion und Wolfgang Widmann aus Indersdorf (Bericht folgt).

kmt