Startklar für die Zukunft: Dr.-Josef-Schwalber-Realschule verabschiedet ihre Absolventen

copy-of-rsd-abschlussfeier-5.jpg © sim

Die Absolventinnen und Absolventen der Realschule Dachau haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. An ihrer feierlichen Verabschiedung, ihrem letzten Schultag, nahmen die Heranwachsenden mit gemischten Gefühlen teil.

Dachau – Die Abschlussklassen der Realschule Dachau sind vergangenen Freitag feierlich verabschiedet worden. Nacheinander wurden die vier Klassen in separaten Feiern entlassen. „Wir brauchen Euch. Wir brauchen kluge Köpfe und zupackende Hände“, sagte Schulleiterin Tanja Huber bei der Vergabe der Zeugnisse.

Die Absolventen hätten – wie ihre Vorgänger – bewiesen, dass sie Krisen meistern können, lobte Huber. „Ihr habt Zuversicht und Durchhaltevermögen bewiesen, Ihr könnt stolz sein.“

Sie betonte, dass Krisen und Rückschläge zum Leben dazugehörten, die Schüler sich aber immer auf die Familie und Freunde verlassen könnten. Verlassen konnten sich die Absolventen auch immer auf die ganze Schulfamilie der Realschule Dachau, so Huber.

Auch Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann hatte sich auch für die Realschulabsolventen Zeit genommen, um seine Anerkennung auszusprechen. Für die berufliche Zukunft riet er den jungen Männern und Frauen, die „Freude an dem, was sie tun in den Vordergrund“ zu stellen.

Schülersprecher Daniel Rasenberger bedankte sich im Namen seiner Mitschüler bei den Klassenleitern, die ihre Schützlinge „durchgeboxt“ hätten. Manche Schüler seien sogar traurig, dass mit der Zeugnisverleihung ihr letzter Tag in der Schule gekommen sei. Rasenberger bedankte sich bei seiner Rede auch bei den Eltern, den „Nummer-1-Supportern“.

Zum Abschluss gratulierten auch die Elternbeiratsvorsitzende Susanne Christoph und die stellvertretende Landrätin Marese Hoffmann den Absolventen.

Jahrgangsbester ist Lukas Deiser aus der 10B. Er erzielte einen Notendurchschnitt von 1,17 und erhielt von der Sparkasse Dachau ein Sprachstipendium im Wert von 1000 Euro.

Musikalisch umrahmten Lehrkräfte der Fachschaft Musik die Abschlussfeiern. Kurzfristig war sogar Schulleiterin Tanja Huber „gecastet“ worden, wie sie verriet. Die Verbindungslehrer Christian Raschbichler und Steffi Massey hatten zusammen mit der SMV eine unterhaltsame und lustige Power-Point-Präsentation erstellt, in der Schülerinnen und Schüler aller Klassen den Abschlussklassen in verschiedensten Formen zur bestanden Mittleren Reife gratulierten.

Im Anschluss lud Tanja Huber die Anwesenden noch zu einem kleinen Umtrunk in die Turnhalle ein. Simone Wester

