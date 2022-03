Ukrainekrieg: Startschuss für eine umfassende Hilfsaktion für Geflüchtete

Von: Petra Schafflik

Ein Schild in den Farben der Ukraine mit der Aufschrift „Welcome“ begrüßt Flüchtlinge © Sven Hoppe / dpa

In der Hilfe für Menschen, die aus der Ukraine in den Landkreis geflüchtet sind, wollen die Gemeinden Haimhausen, Hebertshausen, Röhrmoos und das Franziskuswerk Schönbrunn jetzt eng zusammenarbeiten.

Haimhausen/Hebertshausen/ Röhrmoos – Die Gemeinden Haimhausen, Hebertshausen, Röhrmoos und das Franziskuswerk Schönbrunn wollen bei der Ukrainehilfe jetzt eng zusammenarbeiten.

Ziel ist, die Hilfe zu koordinieren, wichtige Informationen zentral und aktuell bereits zu stellen

„Wenn wir unsere Kapazitäten bündeln, können wir effektiver agieren“, sagt Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl, der die Kooperation am Dienstag im Gemeinderat vorstellte. Ziel ist, die Hilfe zu koordinieren, wichtige Informationen zentral und aktuell bereit zu stellen. „Denn die Art der Hilfe, die benötigt wird, ändert sich ständig.“

Auch wird ein zentrales Spendenlager eingerichtet, aus dem die beteiligten Gemeinden wie auch das Franziskuswerk dann nach Bedarf der jeweils betreuten Geflüchteten benötigte Waren anfordern oder abholen können. Abgegeben werden sollen dort nur noch Spenden, zu denen gezielt aufgerufen wird. „Wir müssen die Spendenbereitschaft steuern.“ Weil in den kommenden Tagen und Wochen noch weitere Geflüchtete aus der Ukraine erwartet werden, „rufen wir die gesamte Bevölkerung zur Mithilfe auf, denn wir werden viele Helfer benötigen.“ Unter anderem für Fahrdienste, beim Betrieb des Spendenlagers, als Dolmetscher, bei der Betreuung, zur Unterstützung der Jugendarbeit und der Kirchen, die gezielte Angebote entwickeln werden.

Ukrainehilfe: Auch Privatunterkünfte werden weiter benötigt

Benötigt werden auch Geldspenden, um den Ankommenden unbürokratisch unter die Arme zu greifen, bis staatliche Hilfen fließen. Und so wie sich die Lage entwickle, werden neben den zentralen Flüchtlingsunterkünften, die aktuell aufgebaut werden, auch weiter private Wohnungsangebote benötigt.

Aktuell sind im Franziskuswerk etwa 70 Geflüchtete untergebracht. „In Hebertshausen gibt es nun zusätzlich die Option bis zu 140 Menschen in einem leerstehenden Gewerbebau unterzubringen“, kündigte der Rathauschef an.

Hilfe für Menschen aus der Ukraine

Auch erste Schritte der Integration wurden in dem Kooperationsprojekt der drei Gemeinden bereits geplant. So schnell wie möglich soll für alle ukrainischen Mädchen und Buben im Schulalter eine Willkommensklasse zentral in der Grund- und Mittelschule Hebertshausen eingerichtet werden. Ziel ist, den Kindern wieder einen geregelten Alltag zu bieten, ihnen ein wenig Ablenkung zu verschaffen und soziale Kontakte zu ermöglichen. Schulleiter Christian Deusel ist nun auf der Suche nach einer Kraft, die ukrainisch spricht und diese Willkommensklasse als Schulassistenz leiten würde. „Wir versuchen, einen Lehramtsstudentin zu gewinnen, aber es könnte auch eine Mutter sein“, erklärt Deusel.

Auch das Miteinander will man fördern. So wird beim Sonntagsgottesdienst in Hebertshausen (Pfarrkirche zum Allerheiligsten Welterlöser, 10 Uhr) ein Dolmetscher übersetzen, anschließend gibt es die Möglichkeit, untereinander Kontakt aufzunehmen. „Auch Nachbarschaftshilfe und Jugendarbeit sind startklar für Angebote.“

Alle wichtigen Informationen enthält ein Flyer, der in den nächsten Tagen in Geschäften wie auch in den Briefkästen aller Haushalte in Haimhausen, Hebertshausen und Röhrmoos zu finden sein wird. Auch auf den Internetseiten der Gemeinden stehen die jeweils aktuellen Fakten.

Für Leute, die helfen möchten, gibt es diese Möglichkeiten:

Whats-App-Gruppe: Die drei Gemeinden richten eine Whats-App-Gruppe mit dem Namen „Ukraine Hilfe“ ein. Hier wird direkt informiert, welche Hilfe in welcher Gemeinde wann benötigt wird. Wer teilnehmen will, schickt eine kurze Nachricht an ukrainehilfe@hebertshausen.de mit Namen und Handynummer.

Homepage der Gemeinden: Unter hebertshausen.de/aktuelles/ukraine-hilfe/, haimhausen.de/top-news/ukraine-danke-fuer-ihre-mithilfe/ und roehrmoos.de/UkraineHilfe wird tagesaktuell informiert, welche Sachspenden und Hilfen benötigt werden, über die Öffnungszeiten der Spendenlager.

Wöchentliche Videokonferenz: Ab dem 24. März gibt es jeden Donnerstag um 18 Uhr eine Videokonferenz über die Entwicklungen und Bedürfnisse. Der Link ist abrufbar über die Internetseiten der Gemeinden und per QR-Code:

Der Link zur Videokonferenz ist ist über den QR-Code abrufbar. © privat

Helfer gesucht: Wer Hilfe anbieten möchte, etwa beim Betrieb des Spendenlagers, als Dolmetscher, im Bereich der Jugendarbeit, meldet sich per E-Mail in seiner Gemeinde unter ukrainehilfe@haimhausen.de, ukrainehilfe@hebertshauseh.de, ukrainehilfe@roehrmoos.de oder ukrainehilfe@schoenbrunn.de.