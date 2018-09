2000 Schützen treten an die Stände

Der Startschuss für den Wettbewerb um die Sparkassenschützenscheibe ist gefallen, die Gruppen stehen fest. Seit 42 Jahren findet der Schützenwettbewerb im Landkreis statt.

Landkreis–Über 100 Schützen verfolgten gespannt die Auslosung der Gruppen im Sparkassensaal der Sparkasse Dachau. Heuer nehmen insgesamt 74 Vereine mit rund 2000 Schützen im gesamten Landkreis teil. Die Sparkasse stellt für die neun Vorrundensieger den Vereinen jeweils einen Gutschein über 15 Euro für Schützenbedarf zur Verfügung.

Erster Gauschützenmeister Alfred Reiner vom Gau Dachau und zweiter Gauschützenmeister Joachim Stehr vom Gau Altomünster führten gemeinsam mit Willi Lamm, zweiter Gauschützenmeister vom Gau Dachau, und Susanne Allers von der Sparkasse die Auslosung durch. Mit anwesend war Ehrengauschützenmeister Hans Dallmayr. Mit Ausgabe der Materialien wurde der Startschuss gegeben.

„Der Sparkassen-Wettbewerb fördert das Schützenwesen in unserer Region und findet seit Beginn ungebrochenen Zuspruch von den Schützen. Jeder Verein im Landkreis, der die Möglichkeit hat teilzunehmen, ist dabei“, erklärt Sparkassensprecherin Susanne Allers zu den Beweggründen der Sparkasse für den Wettbewerb. Es wurden neun Gruppen mit jeweils acht bzw. neun Vereinen durch die Auslosung festgelegt. Die neun Gruppensieger sowie der ringbeste Zweite treffen im Finale aufeinander.

Dieses ist auf zwei Termine und Orte aufgeteilt. Am Donnerstag, 18. Oktober, ab 18 Uhr findet eine Finalrunde in Kleinberghofen statt, und am Dienstag, 23. Oktober, ab 18 Uhr eine weitere in Feldgeding. Allers dankte den beiden ausrichtenden Vereinen für die Bereitstellung ihrer Anlagen und den Gauschützenmeistern für ihr großes Engagement rund um die Sparkassen-Schützenscheibe.

Am Donnerstag, 8. November, erfolgt dann die große Verleihung der Sparkassenschützenscheibe im Gasthof Zur Post in Schwabhausen. Die Sparkasse Dachau stellt dafür wieder die Preise zur Verfügung. Heuer wird wieder ein Jugendpreis zur Förderung der Jugendarbeit ausgeschossen, wie die Sparkasse mitteilte.

mm