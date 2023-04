Statt Fragen jede Menge Kritik

OB hat bei Bürgerversammlung für Dachau-Ost und Augustenfeld einen schweren Stand

Dachau – Die dritte der fünf diesjährigen Bürgerversammlungen fand am Mittwoch im Adolf-Hölzel-Haus für die Stadtteile Dachau-Ost und Augustenfeld statt. Anders als bei den Treffen in Pellheim und in der Altstadt ging es nun im Adolf-Hölzel-Haus in Dachau-Ost durchaus hitzig zu. Im sehr gut gefüllten Saal musste Oberbürgermeister Florian Hartmann – bereits am Rednerpult stehend – noch einige Zeit abwarten, bis alle Besucher Platz genommen hatten.

Nach den üblichen Zahlen und Fakten rund um die Kreisstadt sowie den Ausführungen des Dachauer Polizeichefs Bernd Waitzmann (wir haben berichtet) eröffnete Florian Hartmann die Fragerunde. Oder besser gesagt: die Kritikrunde.

Kreisrat und Dachauer Bund-Naturschutz-Vorsitzender Peter Heller wollte wissen, warum die neue Kindertagesstätte mit den darüberliegenden Sozialwohnungen am Amperweg nicht mit einer PV-Anlage ausgestattet worden sei. „Die Anlage war schon bestellt, und bei der Montage hieß es dann, dass die Statik des Gebäudes nicht auf eine derartige Anlage ausgelegt sei“, antwortete Hartmann und sorgte dadurch für ein Raunen im Publikum. Rufer forderten den OB auf, „gerichtlich gegen den Statiker“ vorzugehen.

Hartmann sieht diesbezüglich „wenig Erfolgschancen“, versicherte aber, dass von nun an bei allen städtischen Bauprojekten darauf geachtet werde, dass PV-Anlagen installierbar seien.

Dann meldete sich Jakob Bopfinger zu Wort, der den OB aufforderte, mal „auf d’ Nacht so um 6 oder 7“ zu versuchen, von der Jahnstraße auf die Schleißheimer Straße abzubiegen. Er kritisierte, dass es zu dem geplanten Neubaugebiet auf dem Gelände des TSV 1865 Dachau noch kein Verkehrskonzept gebe und die künftigen Bewohner dort „alle über die Jahnstraße und die Salzburger Straße“ fahren müssten.

Hartmann versicherte, dass erst einmal ein Verkehrsgutachten erstellt werde, um die Situation zu prüfen. Da das neue Baugebiet direkt am Bahnhof liege, gehe die Stadt davon aus, dass „die Leute, die dort wohnen werden, kein Auto haben“, so Hartmann. Etliche Zuhörer quittierten die Meinung des OB mit Gelächter, Kopfschütteln und minutenlangem Getuschel. Erneut versicherte Hartmann daraufhin, dass noch nichts beschlossen sei und es gut „zweieinhalb bis drei Jahre“ dauere, bis das Verfahren abgeschlossen sei.

Danach meldete sich Angelika Zotz aus der Roßwachstraße zu Wort, die der Stadt vorwarf, dass ihre Straße „monatelang aufgerissen“ gewesen sei. Vorbeifahrende Autos und Baustellenfahrzeuge hätten oft einen „Schwall Steine“ an Autos geschleudert. Einer habe sie sogar getroffen, sagte Zotz. Auf ihre Beschwerde bei der Stadt und den Stadtwerken habe sie keine Antwort bekommen. Beim Stadtbauamt habe man ihr gesagt, sie solle sich „nicht so aufregen“, behauptete Angelika Zotz.

Zudem beklagte sie sich über „die Parkerei von Lkw“ in der Roßwachtstraße und über Lkw-Fahrer, die vor allem nachts ständig den Motor laufen ließen, damit die Heizung funktioniere.

Hartmann und Waitzmann versprachen, sich die Lkw-Situation anzusehen. Waitzmann bat aber um Verständnis für das Handeln der Fahrer, „wenn es nachts kalt ist“. Wegen der aufgerissenen Straßen bat OB Hartmann um Verständnis. Man könne „gewisse Dinge nicht gleichzeitig machen“.

Angelika Keck sprach das Thema Müll in Dachau-Ost an. „Das ist mir ein Dorn im Auge“, so Keck. Mit einigen Mitstreitern aus dem Bund Naturschutz hat sie die Litter-Picker, also die Müllsammler, gegründet, die alle 14 Tage losziehen, um Dachau-Ost vom Unrat zu befreien.

Hartmann lobte das Engagement der Litter-Picker und betonte, dass die „Möglichkeiten der Stadt gleich Null“ seien, etwas gegen die Verschmutzungen zu unternehmen. Er verwies auf das jährliche Ramadama der Stadt, das jetzt am kommenden Samstag stattfinde.

Ein Thema, das die Gemüter erhitzte, war die Saubachsiedlung. David Lipp sprach für die Anwohner der Schleißheimer Straße 174 bis 200 und forderte den OB auf, dort die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h auf 50 oder 40 zu senken und zu prüfen, ob man hier auch einen Flüsterasphalt aufbringen könne.

Die Begrenzung des Tempolimits werde er mit der Polizei abklären, so der OB. Für ein Lärmschutzgutachten sei das Landratsamt zuständig. Die Emissionsschutzwerte könne nur der Bundestag ändern, so Hartmann. Er versprach einen „Vor-Ort-Termin“, mit den Anwohnern.

