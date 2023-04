Stau-Stelle ist ab heute wieder frei - endlich!

Von: Stefanie Zipfer

Wer nach Dachau wollte, brauchte Geduld: Der Stau im morgendlichen Berufsverkehr reichte regelmäßig zurück bis zum Kreisverkehr © Miriam Kohr

Die Stadtwerke Dachau beenden Bauarbeiten an der Augsburger Straße - endlich.

Dachau – Wer in den vergangenen Wochen im morgendlichen Berufsverkehr über die Augsburger Straße nach Dachau musste, brauchte Geduld. „Drei bis vier Ampelphasen“, berichten Pendler, habe es regelmäßig gedauert, bis man es über die Kreuzung an der der Polizei geschafft hat. „Ab dem Kreisverkehr“ sei man im Stau gestanden.

Was viele Pendler dabei besonders nervte: ein Schild, das ankündigte, dass die Baustelle „voraussichtlich Ende November 2022“ beendet sein würde. Abgesehen davon, dass „Ende November 2022“ aber längst vorbei ist, habe sich auf der Baustelle schlicht gar nichts getan! „Was passiert da eigentlich“, fragten sich viele.

Die Stadtwerke Dachau können dies erklären. Grundsätzlich seien die „Arbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitung zwischen Breitenauer Weg und Augsburger Straße“ dringend nötig gewesen. Angefangen im vergangenen Herbst, sei der Zeitplan auch tatsächlich gewesen, die Maßnahme noch vor Wintereinbruch zu beenden.

„Leider gab es Probleme mit Bodenschichten im Fahrbahnbereich, die in der Folge komplett ausgetauscht werden mussten“, was laut Stadtwerken dazu geführt habe, „dass die Arbeiten nicht wie geplant beendet, sondern mit dem Wintereinbruch abgebrochen werden mussten“. Die Arbeiter verließen über den Winter daher die Baustelle, das Schild mit dem ursprünglich geplanten Fertigstellungsdatum „Ende November 2022“ aber blieb stehen.

Seit Frühlingsbeginn aber wird wieder „nach Plan“ gearbeitet. Am Mittwoch sollen bereits die Baustellen-Ampeln abgebaut werden. Damit der Verkehr über die Ostertage normal fließen kann, wird laut Stadtwerken „eine provisorische Teerschicht“ aufgetragen. „Mitte April“ – das genaue Datum steht noch nicht fest – wird es an der Kreuzung dann noch ein allerletztes Mal zu einer Sperrung kommen: Wenn die provisorische Teerschicht abgenommen und gegen die endgültige ersetzt wird. Diese Aktion, versprechen die Stadtwerke, wird aber in den Abend- und Nachtstunden erfolgen. Die Sperrung dürfte also nicht vor 18 Uhr beginnen. Sicher sei dabei, dass „wir unser Bestes geben, die mit der Baumaßnahme einhergehenden Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“.