Allerhand über Mond und Mars

Wer immer schon fasziniert war von Mond und Mars kann sich über einen Space-Abend am Samstag im Bürgertreff-Ost in Dachau freuen

VON ANNA SCHWARZ

Dachau – Vor 50 Jahren betraten die ersten Menschen den Mond: Neil Armstrong und Buzz Aldrin von der Mission Apollo 11. Mittlerweile plant der amerikanisch-kanadische Tesla-Investor Elon Musk, dass Menschen ab 2022 mit seinem SpaceX Starship zum Mars und Mond fliegen. Um den Mond geht es deshalb auch beim Dachauer Space-Abend am kommenden Samstag, 23. November, ab 18 Uhr im Bürgertreff-Ost mit vier Vorträgen, Space-Musik und einer Mondwaage.

Stefan Schiessl (45) aus Dachau hat sie gebaut. Der Weltraumfan ist Mitglied des Vereins zur Förderung der Raumfahrt (VFR) und organisiert den Abend mit. Der Mond fasziniert ihn, denn: „Er ist der nächste natürliche Schritt ins Weltall“ und damit der Erde am nächsten. Bislang dauert eine Reise zum Mond drei Tage, bis zum Mars sogar ein bis zwei Jahre.

Doch auf dem Mond herrschen andere Lebensbedingungen: „Die Schwerkraft beträgt dort nur ein Sechstel von der auf der Erde.“ Konkret heißt das: Wer auf dem Mond landet, wiegt nur noch ein Sechstel seines Körpergewichts. Schiessl: „Das kann jeder auf meiner Mondwaage testen.“ Und: „Bei den Astronauten führt das dazu, dass sie viele Hüpfer machen, ohne sich groß zu bewegen.“

Höhepunkt des Abends, so Schiessl, ist der Vortrag „SpaceX Starship: Zum Mond und noch viel weiter?“ von Eugen Reichl. Denn das Raumschiff könnte es in einigen Jahren auch Menschen, die keine Multimillionäre sind, ermöglichen, ins All zu reisen. „Ein Hinflug zum Mars soll etwa 500 000 Euro kosten. Wer dafür Haus und Hof verkauft, könnte das stemmen.“ Und dann soll der Planet auch kolonialisiert werden. Für einige könnte das bedeuten: neue Heimat Mars.

Außerdem wird beim Space-Abend das Raumfahrtjahrbuch SPACE 2020 von Eugen Reichl präsentiert. Darin stehen die neuesten Entwicklungen der Raumfahrt. Graphik-Designer Stefan Schiessl hat sich dabei um Druck, Layout und Lektorat gekümmert.

Zwischen den Vorträgen gibt es Häppchen und Getränke, und am Ende klingt der Abend mit Spacenight-Impressionen aus. Konkret laufen Videoclips aus der Raumfahrt mit Technomusik. „Und wir haben auch den Bürgertreff ein bisschen spacig dekoriert.“

Schiessl fasst zusammen: „Der Abend eignet sich für alle Raumfahrt-, Astronomie-, Science-Fiction- und Technikinteressierten, aber auch für Leute, die einfach was entdecken wollen. Oder für Kinder ab neun Jahren, die sich für Naturwissenschaften interessieren.“

Und es darf natürlich auch über die Mondfahrt gefachsimpelt werden: „Meiner Meinung nach hat die europäische Raumfahrt mit ihrer Ariane in den vergangenen Jahren einiges verschlafen“, sagt Schiessl.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber möglich unter E-mail an info@space-jahrbuch.de oder auf Facebook.