Dankbar für jeden Cent

Die Sternsinger der Pfarrei Sankt Jakob mit ihren bunten Gewändern sind zu Jahresbeginn in vielen Häusern gern gesehene Segensboten. Heuer sammeln die kleinen Dachauer für behinderte Kinder in Peru. Wir haben eine Sternsingergruppe ein paar Stunden begleitet.

Der Wind bläst eisig und treibt den Kleinen den Schnee ins Gesicht. Heuer sind sie wirklich unter widrigen Bedingungen unterwegs: die Sternsinger der Pfarrei St. Jakob Dachau. Sie haben mit Umständen zu kämpfen, mit denen die echten Heiligen Drei Könige – Caspar, Melchior und Balthasar – seinerzeit nichts zu tun gehabt haben dürften.

Emilia, Victoria, Luise und Louisa sind auf dem Weg, um Geld und allerlei Gaben für behinderte Kinder in Peru zu sammeln. Während Victoria, Luise und Louisa schon das zweite Jahr dabei sind, geht Emilia heuer zum ersten Mal mit. Wieso die Mädchen in Vierergruppen unterwegs sind, hat übrigens einen einfachen Grund, wie der 19-jährige Maxi erklärt: Eine von ihnen ist dafür zuständig, den Stern zu tragen.

Maxi ist der Begleiter von Luise, Louisa, Emilia und Victoria und war zuvor selbst zehn Jahre als Sternsinger unterwegs. „Viele Menschen haben sich bei uns angemeldet, damit wir bei ihnen vorbeischauen“, erklärt er. Bei vielen anderen würden die Sternsinger „einfach so vorbeischauen“.

Beim ersten Haus angelangt, macht keiner auf. Eines der Mädchen erzählt: „Manche machen nicht auf, weil sie Angst haben.“ So ziehen die Sternsinger weiter, bis im Nachbarhaus ein Herr den Kindern öffnet. „Ich kenne das noch aus meiner eigenen Ministrantenzeit“, sagt der freundliche Dachauer, der den Kindern eine Spende mitgibt und sich den Segen „C+M+B“ – deutsch für: Christus segne unser Haus – an den Türstock schreiben lässt.

Anschließend marschieren die Kinder weiter, mittlerweile sorgte das Wetter für laufende Nasen und rote Bäckchen. Die gute Laune aber lassen sich die Sternsinger davon nicht verderben. Kein Wunder: Denn neben den Spenden für die Kinder in Peru bekommen sie auch reichlich – meist kulinarische – Geschenke für sich selbst. „Am Ende jedes Sammeltages sind die Kinder reichlich satt, weil sie fast immer etwas zu essen bekommen“, erzählt Maxi lachend – während die Mädchen sich die geschenkten Leberkässemmeln aus der Metzgerei Blank schmecken lassen.

Auf dem Weg zum nächsten Geschäft fährt eine Polizeistreife vorbei. Die Beamten winken aus dem Auto heraus und Maxi sagt: „Sogar die Polizei winkt uns zu!“ Doch nicht alle sind den Sternsingern an diesem Nachmittag so wohlgesonnen wie die Polizisten. Die Kinder werden in einigen Läden abgewiesen, bevor sie ihr Gedicht aufsagen können. Die Mitarbeiter des Blumenfensters aber zeigen sich spendabel, in Form von Geld, Süßigkeiten und Komplimenten: „Mei, schaut’s ihr toll aus“, lobt eine Floristin.

Dass der Stern, den die Sternträgerin hält, nicht nur hübsch aussieht, sondern auch einen sehr praktischen Nutzen hat, zeigt sich im Fotogeschäft Sessner. Beim Vortragen des Gedichtes kommt Emilia ins Stocken, doch der Spickzettel auf die Rückseite des Sterns schafft Abhilfe. Schnell fängt sich Emilia wieder, was mit einer Spende belohnt wird. Emilia sagt draußen: „Der Sessner, der ist unser Freund!“

Die Süßigkeiten, die die Kinder bekommen, wandern allerdings nicht komplett in die Mägen der Mädchen, berichtet Begleiter Maxi: Jeder Sternsinger bekomme nur drei Süßigkeiten pro Tag, der Rest werde gespendet. Apropos spenden: „Was ist, wenn uns einer nur einen Cent spendet“, will Emilia von Maxi wissen. „Das“ ist jedem selbst überlassen, wie viel er spendet“, antwortet der. Und so ziehen die vier Könige und ihr Begleiter weiter von Haus zu Haus – dankbar für jede Spende und am Ende vollgegessen, glücklich und zufrieden.