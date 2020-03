Stichwahl in den Gemeinden Schwabhausen und Petershausen live im Ticker: Die Sieger stehen fest

Am 29. März ist Stichwahl in mehreren Kommunen. Ab 18 Uhr wird ausgezählt. Alle Ergebnisse, News und Reaktionen lesen Sie hier live im Ticker.

Kommunalwahl 2020 im Landkreis Dachau: In der Stichwahl am Sonntag (29. März) bestimmen die Wähler final mehrere Bürgermeister.

am bestimmen die Wähler final mehrere Bürgermeister. Hier lesen Sie alle Ergebnisse, News und Reaktionen in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können.

und in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können. Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl in Bayern finden Sie in unserer interaktiven Ergebnis-Karte.

20.51 Uhr: Mit diesem Foto vom strahlenden Gewinner aus Petershausen beschließen wir den Ticker und wünschen einen schönen Abend!

+ Souveräner Wahlsieger: Marcel Fath mit Ehefrau Karina und Tochter Klara. © ch

19.40 Uhr: Ein Bild aus dem Schwabhauser Rathaus: Landrat Stefan Löwl gratuliert dem neuen Bürgermeister Wolfgang Hörl. Alle Hintergründe und einen Kommentar zur Stichwahl in Schwabhausen hier.

+ Faust-Gratulation: Landrat Löwl (rechts) gratuliert Wolfgang Hörl zur gewonnenen Stichwahl. © hab

19:28 Uhr:9.30 Marcel Fath gewinnt in Petershausen. Er holt 61,2 Prozent, Günter Fuchs 38,8. Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,3 Prozent.

19.17 Uhr: Wolfgang Hörl ist neuer Bürgermeister von Schwabhausen. Er gewinnt mit 57,25 Prozent gegen Florian Scherf mit 42,75 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 6871 Prozent.

19.12 Uhr: Die Sache ist nach drei von vier Stimmbezirken klar in Petershausen: 62,4 Prozent für Fath, 37,6 für Fuchs.

19.02 Uhr: Scherf holt in Schwabhausen auf: Er liegt bei 48,48 Prozent, Hörl bei 51,52 Prozent.

19 Uhr: Meldung aus Petershausen: Marcel Fath führt nach Auszählung von 2 von vier Stimmbezirken mit 58,8, Günter Fuchs liegt bei 41,2 Prozent.

18.45 Uhr: Nach Auszählung von vier von sieben Stimmbezirken in Schwabhausen liegt Wolfgang Hörl vorne mit 55 Prozent, Florian Scherf liegt bei 45 Prozent.

18 Uhr: Wahllokale haben geschlossen, jetzt wird gezählt!

17.40 Uhr: Die Vorarbeiten sind erledigt. Jetzt heißt es warten bis 18 Uhr, dann beginnt das Auszählen.





16.40 Uhr: Es geht los: Die Gruppen zum Auszählen in Schwabhausen haben sich gefunden. „Die Urne ist geöffnet, jetzt greifen wir an“, meldet eine Helferin.

+ Die Urne in Schwabhausen ist geöffnet. © hr

12.40 Uhr: Noch fünf Stunden haben die Bürger in Schwabhausen und Petershausen die Möglichkeit, ihre Briefwahlunterlagen in die Briefkästen an den Rathäusern einzuwerfen.

In Schwabhausen hat es mit der Zustellung der Briefwahlunterlagen nicht so gut geklappt. Rund 30 Bürger haben sich schon am Donnerstag bei der Schwabhauser Verwaltung gemeldet, ihnen seien keine Unterlagen für die Stichwahl zugegangen. Die Verwaltung lieferte die Unterlagen persönlich aus.

Kommunalwahl 2020: Stichwahlen im Landkreis Dachau - Bürgermeisterwahlen

Schwabhausen:Wolfgang Hörl (BBA/FWS, 50 Jahre) vs. Florian Scherf (CSU, 50 Jahre)

Petershausen: Marcel Fath (FW, 53 Jahre) vs. Günter Fuchs (CSU, 48 Jahre)

Kommunalwahl 2020 im Landkreis Dachau - diese Ergebnisse stehen fest

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Stichwahl und Infos

In der Stichwahl zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang der bayerischen Kommunalwahl entscheiden die Wähler final zwischen zwei Kandidaten. Sie ist dann nötig, wenn ein Kandidat (Bürgermeister oder Landrat) nicht mehr als die Hälfte der Stimmen für sich entscheiden konnte. Alle Infos zur Stichwahl in Bayern gibt‘s hier.