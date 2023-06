Mann findet Stift in seinem Burger ‒ Fall landet vor Gericht

Von: Andreas Müller

Einen äußerst ungewöhnlichen Fund machte ein Mann, als er in seien Burger beißen wollte: Er entdeckte darin einen Stift. Nun landete der Fall vor dem Verwaltungsgericht.

Dachau/München – Montag, 29. März 2021, 22.12 Uhr: Eine Frau gibt beim Dachauer Landratsamt eine Online-Beschwerde auf. Ihr Mann habe vor einer dreiviertel Stunde einen Burger mit einem „Fremdkörper“ in der Dachauer Burger-King-Filiale gekauft, berichtet sie. Es handele sich um einen „länglichen dunklen Gegenstand“. Genaueres teilt sie nicht mit. Auch auf dem Foto, das sie beifügt, lässt sich der Gegenstand nicht identifizieren.

Mann findet Stift in Burger

Tags darauf wird der Burger dem Landratsamt „vorgelegt“, wie die Vorsitzende Richterin es in der mündlichen Verhandlung am Mittwoch formuliert. Untersuchungen beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ergeben: Es handelt sich um einen sechs Zentimeter großen Stift – ähnlich einer Wachsmalkreide. Groß genug, um nicht verschluckt zu werden, aber inakzeptabel für den Verzehr, schmunzelt die Richterin.

Landratsamt untersucht das Produkt

Bei einer Kontrolle des Landratsamts in der Filiale stellt sich heraus, dass Stifte wie der gefundene über der Arbeitsfläche der Burgerstation hängen – zur Kennzeichnung der Verpackungen. Eine Mitarbeiterin räumt ein: Einer der Stifte müsse wohl versehentlich in dem Burger gelandet sein. So jedenfalls steht es in der Akte, aus der die Vorsitzende zitiert. Der Betreiber des Restaurants kann sich vor Gericht nicht äußern: Er ist nicht zur Verhandlung erschienen und hat auch keinen Vertreter geschickt. Dabei war er es, der das Verfahren in Gang gebracht hat, indem er Klage gegen den Freistaat Bayern als den Rechtsträger des Landratsamts erhoben hat – wegen der Untersuchungskosten in Höhe von 97,59 Euro.

Der Burger stamme nicht aus seinem Restaurant, argumentiert der Kläger. Außerdem sei keine Gegenprobe genommen worden, bemängelt er. Das sei zwar richtig, räumt das Landratsamt ein, gibt aber zu bedenken: Selbst wenn weitere Burger untersucht und darin keine Stifte gefunden werden sollten, ließe sich daraus für den Streitfall nichts ableiten. Außerdem habe die Frau, die den Vorfall gemeldet hat, auf Nachfrage glaubhaft versichert, dass der Burger in der Dachauer Filiale gekauft worden ist: Zwar habe sie keinen Kassenzettel vorlegen können. Weil aber zum damaligen Zeitpunkt eine Ausgangssperre gegolten habe, sei sie sich sicher, dass ihr Mann den Burger beim nächstgelegenen Restaurant gekauft hat.

Kläger erscheint nicht zur Verhandlung

Weil der Kläger nicht erschienen ist, hat das Verwaltungsgericht nach Aktenlage entschieden. Die bloße Behauptung „Kommt nicht von uns“ reiche für ein „substantiiertes Bestreiten“ nicht aus, erklärt die Vorsitzende Richterin. Heißt: Der Kläger hätte detaillierter begründen müssen, warum der Burger nicht aus seinem Restaurant stamme. Auch komme es im Gaststättenrecht nicht auf ein Verschulden an: Es reiche, dass der Verstoß dem Pflichtenkreis des Betreibers zuzurechnen ist, betont die Richterin und bescheinigt der Anfechtungsklage „keine Erfolgsaussichten“.

Bleibt es dabei, muss der Betreiber neben den Untersuchungs- auch die Prozesskosten tragen. Alleine die Gerichtskosten übersteigen den Zahlbetrag im Kostenbescheid. Hinzu kommen gegebenenfalls Anwaltsgebühren.