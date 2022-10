Straftat unter Menschen mit Behinderung

Wegen sexuellen Übergriffs muss sich ein 32-Jähriger mit geistiger Behinderung verantworten. © dpa

Der 32-jährige B. leidet an einer geistigen Schwäche. Wegen eines sexuellen Übergriffs droht ihm jetzt die Unterbringung in die Psychiatrie.

München – Ob er wisse, wann und wo er geboren ist, will der Vorsitzende Richter von Franz B. (Name geändert) wissen. Seinen Geburtsort kann er nennen: Pfaffenhofen an der Ilm. Das Geburtsdatum fällt ihm nicht ein. Der Grund: Der 32-jährige B. leidet seit seiner Geburt an einer krankhaften Intelligenzminderung.

Beschuldigter in Sicherungsverfahren vor dem Landgericht

Nun ist er Beschuldigter in einem Sicherungsverfahren vor dem Münchner Landgericht. Ihm wird vorgeworfen, vor vier Jahren in einer Einrichtung für behinderte Menschen im Landkreis Dachau eine damals 33-jährige Frau mit Down-Syndrom sexuell genötigt zu haben. Er soll ihr auf die Damentoilette gefolgt und dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen haben.

Wegen der Tat selbst muss sich B. nicht verantworten: Auch die Staatsanwaltschaft geht von seiner Schuldunfähigkeit aus und hat deshalb auch nicht angeklagt, sondern die Unterbringung des 32-Jährigen in der Psychiatrie beantragt. Eine solche Einweisung ist deshalb besonders belastend, weil der Betroffene – anders als bei einer zeitigen Freiheitsstrafe – nicht weiß, wann er wieder auf freien Fuß kommt. Er weiß noch nicht einmal, ob er überhaupt wieder entlassen wird.

Entsprechend nervös ist B. Mit hochrotem Kopf sitzt er neben einer Betreuerin. Ob er sich zu den Vorwürfen äußern wolle, fragt ihn der Vorsitzende Richter. „Ich will nix sagen“, antwortet er knapp. Und zu seiner Person? Der Richter schaut B.’s Verteidigerin an. Diese willigt ein, gibt aber zu bedenken: „Wenn er nicht abschweift.“

In der Einrichtung arbeite er regelmäßig, berichtet der Beschuldigte stolz. Er erzählt von Schachteln und Schrauben, die er wohl verpackt. Nicht alles, was er sagt, ist verständlich. Er spiele gerne Fußball und trinke keinen Alkohol.

Das Opfer hat das Down-Syndrom

Das mutmaßliche Opfer beteiligt sich als Nebenklägerin am Prozess, ist aber zu Beginn der Verhandlung nicht im Gerichtssaal erschienen. Die heute 37-Jährige soll erst zu einem späteren Zeitpunkt als Zeugin vernommen werden.

Ihr Anwalt berichtet, dass seine Mandantin weiterhin „unter den Eindrücken der Tat“ stehe, und beantragt, während ihrer Aussage eine Sichtschutzwand zum Beschuldigten zu errichten. Der Vorsitzende weist den Antrag ab: Die Strafprozessordnung sehe dies nicht vor. Dem berechtigten Wunsch der Opferzeugin nach Distanz könne jedoch durch Änderung der Sitzordnung Rechnung getragen werden. Wenig überraschend gibt der Opferanwalt zu erkennen, den Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Vernehmung seiner Mandantin zu beantragen.

In insgesamt sechs Verhandlungstagen will die Strafkammer nun die Vorwürfe gegen Franz B. prüfen. Vor allem aber wird es um die Frage gehen, ob von ihm in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb gemeingefährlich ist. Dafür hat das Gericht drei Gutachter beauftragt. Das Urteil soll Ende dieses Monats fallen.

am

