Ampel bei Unfall herausgerissen

Der Aufprall eines Mercedes war so stark, dass eine Ampel an der Kreuzung Sudetenlandstraße und Alte Römerstaße herausgerissen wurde. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt.

Dachau - Ein 38-jähriger Karlsfelder war am vergangenen Sonntag um 3 Uhr mit seinem Mercedes in Dachau auf der Fraunhofer Straße in Richtung Sudetenlandstraße unterwegs. Da um diese Zeit die Ampelanlage an der Kreuzung der Alten Römerstaße ausgeschaltet war, hätte er das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ beachten müssen. Doch der Karlsfelder fuhr in die Kreuzung, ohne die Vorfahrt eines 49-jährigen Olchingers, der mit seinem BMW auf der Alten Römerstraße in Richtung Karlsfeld fuhr, zu beachten.

Es kam zu einer Streifkollision der beiden Autos. Der Karlsfelder verlor die Kontrolle und krachte frontal gegen die Fußgängerampel. Diese wurde durch den Anprall herausgerissen. Der Karlsfelder wurde bei den Unfall leicht verletzt, der Olchinger blieb unversehrt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro.

mm