Streuobst in Dachau zum Mitnehmen

Knapp 300 Obstbäume gibt es derzeit auf öffentlichen Flächen in Dachau, das Pflücken ist ausdrücklich erlaubt.

Dachau - Witterungsbedingt – aufgrund der langen Trockenheit – fallen die diesjährigen Erträge auf den städtischen Streuobstflächen allerdings niedrig aus. Hier die Standorte der Bäume, an denen gepflückt werden darf, und deren Obstsorten im Überblick:

■ Dachau-Süd (südlich der Tennisfreunde-Anlage, beim Wertstoffhof): Äpfel, Birnen, Quitten, Renekloden und Süßkirschen.

■ Udlding (südlich der Bebauung am Karl-Fill-Weg): Äpfel, Birnen, Mirabellen und Süßkirschen.

■ Am Windrad hinter Steinkirchen (östlich und nordöstlich davon): Äpfel, Birnen, Mirabellen, Quitten, Renekloden, Sauerkirschen, Süßkirschen und Walnüsse; auf den angrenzenden privaten Flächen ist das Pflücken laut Stadt dagegen nicht gestattet.

■ Am Kräutergarten (Ecke Alte Römerstraße): Äpfel.

■ Pullhausen (am nordwestlichen Ortsende): Äpfel, Birnen, Mirabellen, Renekloden, Süßkirschen, Walnüsse und Zwetschgen.

Bitte beachten: Die Flächen, auf denen die Obstbäume stehen, dürfen nicht befahren werden, Hunde haben darauf ebenfalls nichts verloren. Zudem weist die Stadt darauf hin, „bitte nur für den Hausgebrauch“ zu pflücken und damit nur so viel mitzunehmen, damit „für andere Mitmenschen auch noch genügend übrig bleibt“.

Seit rund zwei Jahren bietet die Stadt ihre Bäume den Bürgern an. Auch in Hebertshausen in der Nähe des Bahnhofs sowie in Schwabhausen an der Margeritenstraße gibt es bereits „Obst for free“ für diejenigen, die keinen eigenen Obstbaum im Garten haben. Weitere Obstbaum-Selberpflückstandorte im nahen und fernen Umkreis findet man im Internet unter www.mundraub.org.

