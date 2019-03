Stück eines 19-Jährigen feiert Premiere

Ben Quentin Möckl hat vor zwei Jahren als 17-Jähriger bereits Regie bei der Ludwig-Thoma-Gemeinde Dachau geführt. Nun wird dort sein Stück mit dem Titel „’19 Schlacht um Dachau“ uraufgeführt.

Dachau – Die Premiere findet am Freitag, 5. April, um 20 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau statt.

Im Interview verrät der 19-jährige Autor, wie es sich anfühlt, Regie zu führen und warum lange vorauszuplanen nicht sein Ding ist.

Handelt es sich um Ihr Erstlingswerk?

Nach der Textbearbeitung für „Thoma – Eine Selbstzerstörung“ 2017 und ein paar kleineren Texten, beispielsweise für den literarischen Herbst, ist „’19 Schlacht um Dachau“ mein erstes Stück, das aufgeführt wird. Der Text an sich greift die Ereignisse von vor 100 Jahren hier in Dachau auf, über die sich viele Leute in der Gegend gar nicht bewusst sind. In dem großen historischen Kontext der Münchner Räterepublik habe ich meine Geschichte eingebettet. Ich habe mir viele Freiheiten herausgenommen. So sind die beiden Hauptfiguren, der vom Militär geprägte Stadtkommandant Egelhofer und der Dichter Ernst Toller, zwar historische Personen, aber das Stück selbst fiktiv.

Was fasziniert Sie an Ernst Toller?

Er ist für mich eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Er war einer der wichtigsten Dramatiker der 20er Jahre, wobei er viele Texte im Gefängnis geschrieben hat. Das Stück spielt noch vor dieser Zeit, als er im Zuge der Münchner Räterepublik Revolution machte, als Pazifist. Das ist äußerst spannend, weil es die Frage aufwirft, ob das überhaupt möglich ist, und macht Toller selbst zu einer tragisch zerrissenen Figur. Er versteht zusehends seine eigenen Freunde und Mitstreiter nicht mehr, die ihn dazu drängen wollen, den Vorstoß auf Dachau anzuführen. Schlussendlich steht er zwischen den Fronten seiner eigenen Grundsätze. Ein spannender Charakter als Person und Bühnenfigur.

Führen Sie auch Regie?

Ja, ich wollte die Regie auch unbedingt übernehmen. Ich fand es spannend, für ein Projekt vom ersten geschriebenen bis zum letzten gesprochenen Wort verantwortlich sein zu können. Ich würde mich aber nicht festlegen wollen, was ich lieber mag. Beides hat seine Reize, das Schreiben und das Regie führen. Als Autor ist man maximal frei. Als Regisseur ist die Probenarbeit ein großes Vergnügen. Es macht Spaß, mit den Schauspielern und dem gesamten Team zu arbeiten. Und das Gefühl, das man hat, wenn etwas funktioniert, ist unschlagbar.

Wie ist es Ihnen überhaupt gelungen, einen Platz am renommierten Residenztheater zu bekommen?

Wie bei allen Praktika kann man sich darauf auch einfach bewerben. Ich war vergangenes Jahr für eine Produktion beim Residenztheater. Es ist immer eine gute Erfahrung zu sehen, wie andere Regisseure und andere Teams arbeiten.

Planen Sie eine Karriere am Theater?

Ich bin niemand, der zu lange vorausplant. Gerade beim Theater ist das auch gar nicht möglich, weil sich viele Sachen ziemlich spontan ergeben. Jetzt hoffe ich allerdings erst mal auf eine erfolgreiche Uraufführung. Es wird mit Sicherheit kein langweiliger Abend, für die Zuschauer nicht und für mich sowieso nicht.

