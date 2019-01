Winter verlässt Ullmann und geht zur CSU

Stadtrat Norbert Winter, seit 2014 für die Bürger für Dachau (BfD) im Gremium, wechselt zum 1. Februar zur CSU.

Über die Gründe für sein Ausscheiden aus der BfD-Ausschussgemeinschaft, die er mit Horst Ullmann bildete, schweigt Winter sich aber aus. „Es gibt Gründe, aber darüber möchte ich nicht reden“, so Winter gegenüber der Heimatzeitung. Nur so viel verrät er: Er sei „schon länger mit dem Gedanken schwanger gegangen“, zur CSU zu wechseln. Diese komme „von ihren Ansprüchen und Interessen meinen Zielen am nächsten“, so Winter. Sein Engagement für die Christsozialen soll darüber hinaus länger als bis zur nächsten Kommunalwahl Bestand haben. „Ja“, so Winter, „ich denke schon, dass ich 2020 wieder für den Stadtrat kandidieren will“.

Mit dem Wechsel Winters geht das Stühlerücken im Stadtrat weiter. Wie berichtet, hatte FDP-Stadtrat Jürgen Seidl zuletzt Wolfgang Moll (Wir) die Ausschussgemeinschaft aufgekündigt. Seidl und BfD-Stadtrat Horst Ullmann wollen, so heißt es, sich nun ihrerseits zu einer Ausschussgemeinschaft zusammentun.

Ullmann selbst war von der Entscheidung Winters überrascht, auch wenn er zugibt, dass das Gerücht einer Annäherung zwischen Winter und der CSU in Dachau schon länger die Runde gemacht habe. „Mir tut es leid“, sagt Ullmann über das Ende der Gemeinschaft mitNorbert Winter; auch, dass Letzterer ihm bis heute nicht die Gründe für seinen Weggang genannt habe. zip