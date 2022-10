Suche nach dem Mörder mit Michaela May

Von: Miriam Kohr

Ausverkaufter Saal: Zur Auftaktveranstaltung des Lesefestivals „Dachau liest“ kamen viele interessierte Besucher in das Ludwig-Thoma-Haus. © sim

Zum Auftakt von „Dachau liest“ kam die beliebte Schauspielerin nach Dachau

Dachau – Das Ludwig-Thoma-Haus war eine Woche lang wieder Treffpunkt für alle Literatur-Begeisterten. Bereits zum neunten Mal fand in der ersten Oktoberhälfte das „Dachau liest“-Festival statt. Eröffnet haben das Festival heuer Schauspielerin Michaela May und Buchautorin Nicola Förg mit einer Lesung.

„An diesem ersten Abend wollen wir heuer sogar ein Experiment wagen – und Ihnen eine Tandemlesung anbieten“, kündigt Bibliotheksleiterin Slávka Rude-Porubská dem ausverkauften Saal an. Zusammen mit dem Duo auf der Bühne saßen symbolisch noch zwei weitere starke Frauen mit am Lesungstisch – die Ermittlerin Irmi Mangold und ihre Kollegin Kathi Reindl aus der Bestseller-Serie vom Nicola Förg. Im 13. Band ihrer Krimi-Reihe müssen sie einen rätselhaften Fall lösen – es wird eine Frauenleiche auf einem SUP-Board im Starnberger See gefunden, die von einem Dreizack durchbohrt ist. Abwechselnd lasen May und Förg Textpassagen aus dem Buch, und Förg erzählte zwischendurch von ihren Figuren.

„Wer mich kennt weiß, dass ich sozialpolitische Themen einbringe“, erzählte Förg. So handelt der Krimi auch vom Massentourismus und seinen Auswirkungen, „den es nicht nur in den Bergen, sondern auch an den Seen gibt“, wie die Autorin weiß. Die beiden Frauen schafften es den Abend über die Spannung zu halten und am Ende natürlich nicht zu verraten, wer der Mörder ist.

Förg verriet: „Mein nächstes Buch ist in Arbeit.“ Und auch hier wird es um ein Thema gehen, das kurz Schlagzeilen macht. „Da hat Frau Förg einen guten Riecher für“, weiß Rude-Porubská.

Im Laufe der Woche lasen die Autoren Christoph Poschenrieder, Naja Ebrahimi, Jaroslav Rudi sowie Edgar Selge aus ihren neusten Werken vor. Die traditionelle Kinderlesung begeisterte mit Jochen Till und „Luzifer junior – Zu gut für die Hölle“ auch die kleinsten Literaturfreunde. Veranstalterin Rude-Porubská ist zufrieden mit der diesjährigen Dachau liest-Ausgabe: „Die erste Lesung und die letzte mit Edgar Selge und seinem Buch ‚Hast du uns endlich gefunden’ war sogar weit im Voraus ausverkauft.“

Tandemlesung: Schauspielerin Michaela May (links) und Buchautorin Nicola Förg wechselten sich ab. © sim