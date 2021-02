Süße Herzl statt glänzende Orden

Der Fasching sowie die Ferien sind von der Politik abgesagt worden. Doch so ganz ohne Helau, Verkleidung und Tanz ging es bei der Faschingsgesellschaft Dachau eben auch heuer nicht. Ein spontaner Online-Kinderfasching mauserte sich als Hit, und die Herzl-Aktion fand dankbare Anerkennung.

Dachau – Gleich mehrere Kinderfaschingsbälle richtet der Faschingsverein in Dachau normalerweise aus. Bei allen wird kostümiert, viel getanzt, gespielt und gelacht. Steffi Jäsche, die die Kinderbälle sonst immer moderiert, kam spontan auf die Idee, heuer einen Online-Fasching anzubieten, um wenigstens ein bisschen Faschingslaune in die Wohnzimmer der Kinder zu zaubern.

Drei Tage später folgte die Ankündigung auf der vereinseigenen Facebookseite. „Die Resonanz auf den Post war super“, erinnert sich Komiteesprecherin Sandra Novszki. So waren am vergangenen Sonntag beim Online-Kinderfasching über Zoom 40 Fenster geöffnet, die einen Blick auf teilweise bunt dekorierte Wohnzimmer freigaben. „Es gab viele Fenster, wo gleich zwei bis vier Kinder mitmachten, und auch die Eltern waren begeistert dabei“, schildert Novszki.

Die Erwachsenen bekamen bei der Anmeldung eine Liste von benötigten Dingen an die Hand, so stand dem eineinhalbstündigen Spaß mit Luftballon- und Zeitungstanz nichts im Weg. Der Verein gab die Musik vor, und Steffi Jäsche leitete die Spiele ein. Außerdem gab es eine Maskenprämierung. „Kostüme von neun Kindern und drei Eltern haben uns besonders gefallen“, erzählt Novszki, die ansonsten auch für die Kostüme der Tänzer mit zuständig ist. Die Preise dafür hat sie gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Michaela Zachmann am Rosenmontag ausgeliefert.

Eine schöne Überraschung hatte die Faschingsgesellschaft für weitere 250 Menschen aus Dachau parat. Genau 250 Lebkuchenherzen hatten der Vorstand und das Prinzenpaar Markus I. und Manuela I. im Gepäck, als sie am Rosenmontag und Faschingsdienstag durch den Landkreis fuhren und sie statt Orden umhängten.

Die Volksbank-Raiffeisenbank Dachau war der erste Halt. Danach ging es ins Rathaus, ins Landratsamt, zum THW, zur Feuerwehr, zu den Grünen Damen im Krankenhaus, zur Tafel, zum BRK, ins Indersdorfer Testzentrum sowie nach Schönbrunn. „Die Resonanz war super, die Volksbank hat die Aktion gerne unterstützt, und alle waren traurig, dass wir nicht wie sonst auftreten konnten“, erzählt Novszki. „Alle waren total lieb und haben es sehr geschätzt, dass man an sie gedacht hat“, ergänzt Michaela Zachmann, die bestätigte, dass dadurch wenigstens ein bisschen Faschingsfeeling in dieser Saison aufkam.

„Wir haben uns erst reinfühlen müssen, die Aufgabengebiete haben sich geändert, der Fokus lag heuer verstärkt im Social-Media-Bereich“, erzählt Zachmann. Das habe aber auch dazu geführt, dass man mit neuen Ideen in die nächste Saison geht. „Wir hoffen natürlich ganz fest, im November unsere Proklamation feiern zu können und geben nun doppelt Gas“, sagt Zachmann. Zunächst soll die Jahresversammlung im April über die Bühne gehen, denn Neuwahlen stehen an.