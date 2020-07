Superzelle rotiert über dem Dachauer Land

Eine Superzelle mit Downburst, wie Wetterexperten sagen, hat Mittwochabend über dem Dachauer Land ihr Unwesen getrieben. Es gab einen Blitzeinschlag in ein Haus, ein Keller lief voll, Bäume fielen um.

Landkreis – Wer gestern kurz vor 19 Uhr bei der Anschlussstelle Dachau auf die Autobahn 8 in Richtung Stuttgart einbog, musste ein mulmiges Gefühl bekommen – denn er steuerte sein Gefährt geradewegs in einen immensen Platzregen. 20 Meter Sicht, zahlreiche Fahrzeuge rollten auf den Standstreifen oder blieben gar mitten auf der Fahrbahn stehen. Einige Lastwagenfahrer scherten sich nichts sondern aus – auf die linke der drei Fahrspuren. Das führte zu brenzligen Situationen, weil hinter ihnen einige Autos schneller fuhren. Auf der Gegenfahrbahn war ein Wagen zu schnell. Ein 27-Jähriger aus Villingen im Schwarzwald verlor nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck zwischen Adelzhausen und Odelzhausen wegen Aquaplanings die Beherrschung über seinen BMW und touchierte die Mittelleitplanke. Der Mann wurde vom sich öffnenden Airbag leicht verletzt, seine 21-jährige Beifahrerin nicht. Schaden am BMW: rund 10 000 Euro.

„Superzelle mit Downburst“ sagen Wetterexperten wie Christian Fischer zu dem beunruhigenden Geschehen mit Starkregen und Hagelkörnen mit bis zu zwei Zentimetern Durchmesser, das sich gestern Abend am Himmel über dem Dachauer Land abspielte. Eine Superzelle ist eine rotierende Gewitterzelle, die langlebig und kräftig ist. Von einem Downburst spricht man, wenn eine Böe rasch nach unten fällt. „Westlich von uns hat sich die Gewitterfront formiert. Den Bereich südlich des Assenhauser Bergs hat es besonders erwischt“, sagt Fischer, der sich selbst mitten im Geschehen aufhielt.

Doch nicht nur der Bereich nördlich von Dachau war betroffen. Auch in Günding beispielsweise tobte das Gewitter. Die Freiwillige Feuerwehr mit Kommandant Josef Grain an der Spitze war rasch zur Stelle, um vorübergehend die Verbindungsstraße von Bergkirchen nach Günding für den Durchgangsverkehr zu sperren, einen Baum aus dem Weg zu räumen und herabhängende Äste abzusägen und zu entfernen. Doch das war beileibe nicht der einzige Einsatz der Brandschützer. Insgesamt 15 notierte Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser.

Zweimal wurden die Retter zu Überschwemmungen gerufen. In Dachau war die Fahrbahn nahe der Würmmühle geflutet, in Sittenbach die Straße unpassierbar.

Weiter hatte ein Hausbesitzer in Prittlbach einen voll gelaufenen Keller zu beklagen. Auch hier waren die örtlichen Kollegen von der Feuerwehr schnell zur Hand.

Brenzlig wurde es im wahrsten Sinne des Wortes in Hebertshausen: Ein Blitz schlug in ein Haus ein, und die Brandschützer mussten ausrücken, weil die Hausbesitzer Brandgeruch wahrnahmen. „Es war allerdings nur der Sicherungskasten beschädigt“, so Reimoser. Ein Feuer sei nicht ausgebrochen, das hätten genaue Untersuchungen mittels einer Wärmebildkamera ergeben.

Die übrigen Anstrengungen der Einsatzkräfte beschränkten sich auf das Entfernen umgestürzter Bäume sowie herabhängender bzw. herabgestürzter Äste, so der Kreisbrandinspektor. Der Landkreis sei, rechne er alles zusammen, „glücklicherweise gut davongekommen“.

Gut davongekommen sind auch die Autofahrer, sieht man einmal vom Pechvogel aus dem Schwarzwald ab. „Bei uns war gar nichts bezüglich des Gewitters“, teilt Polizeihauptkommissar Günther Findl von der Polizei Dachau mit.

zim