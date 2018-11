Viel geschafft dank Eigenleistung

Bei der Jahreshauptversammlung des THW-Fördervereins in der Gündinger Unterkunft haben Neuwahlen stattgefunden. Sven Langer wurde als Vereinsvorsitzender bestätigt.

Günding/Dachau – Mit überwältigender Mehrheit wurde für die kommenden drei Jahre Sven Langer wieder zum Vorsitzenden gewählt, der bisherige Ortsbeauftragte Georg Leitenstorfer ist sein Stellvertreter. Andreas Kraut führt die Kasse, während Manfred Leitenstorfer das Amt des Schriftführers ausübt. Achim Seibt und Fabian Illmann fungieren als Kassenprüfer.

Für Sven Langer ist es die dritte Amtsperiode. In seinem Rückblick berichtete er über die diversen Aktivitäten und die erbrachte Leistung des im Jahre 1986 gegründeten Vereins zu Gunsten des THW-Ortsverbandes. Unter anderem sei ein neuer Carport auf der Unterkunft errichtet worden, „der zu gut 95 Prozent aus Eigenmitteln finanziert wurde, und das bei einem Investitionsvolumen im knapp sechsstelligen Bereich“. Der Carport wurde laut Langer aufgrund der umfangreichen Ausstattung notwendig. Insbesondere auch deshalb, um zu vermeiden, dass Fahrzeug und Gerät 365 Tage im Jahr im Freien stehen müssen. „Der Bund hat sich bei dem Bau finanziell nicht beteiligt, was mich natürlich zu keinen Luftsprüngen verleitete“ so Langer.

Im Fokus des Fördervereins steht im kommenden Jahr die THW-Jugend – „die Jugendgruppe benötigt alsbald einen Ersatz für ihr vorhandenes Jugendfahrzeug, das mittlerweile schon in die Jahre gekommen ist – hier muss der Förderverein investieren, es geht auch um die Sicherheit unserer Kinder bei der Ausbildung und Ausflügen“, wie Langer erörterte.

Der Verein zählt aktuell 240 Mitglieder. Wichtig ist für Langer, „dass wir noch mehr externe Mitglieder gewinnen“.

ink