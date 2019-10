Landwirtschaft zum Anfassen

Über 100 Interessierte haben am vergangenen Donnerstag die Chance genutzt, beim „Tag der Regionen“ mit Bauern ins Gespräch zu kommen.

Landkreis – Veranstalter des Tags waren das Landratsamt Dachau, das Dachauer Forum, die Caritas sowie die Katholische Landvolkbewegung im Landkreis Dachau. Die mitwirkenden Höfe waren die Betriebe Hefele in Ainhofen, der Moslhof Anton Kreitmairs in Kleinberghofen und der Boschthof von Gerti Ruile in Arzbach.

Die Höfe eint dabei trotz einiger Unterschiede die Tatsache, dass sie alle drei Kartoffeln anbauen, ökologisch wirtschaften, mehr Sonnenstrom produzieren als sie verbrauchen und sie sich – nicht nur am „Tag der Regionen“ – dafür engagieren, dass Landwirtschaft für Verbraucher erlebbar wird. So betreiben auch alle drei Betriebe einen Hofladen. Daneben vermarktet Konrad Hefele Eier, Nudeln, Kartoffeln und Fleisch über (Naturkost-)Einzelhändler in der engeren Region; Bernhardt Ruile beliefert überwiegend eine große Einzelhandelskette im Großraum München mit Kartoffeln und Anton Kreitmair ein Verarbeitungsunternehmen in Rain am Lech.

Einig sind sich die drei Landwirte darin, dass eine Ausweitung der ökologischen Landwirtschaft ein Wachstum des Öko-Marktes erfordert. Auch wenn Kreitmair und Ruile Eingriffe des Staates in Agrarmärkte eher skeptisch sehen, ist der Verbraucher allein mit der Verantwortung für eine Agrarwende überfordert. „Zu langsam und zu klein“ fielen dann die Veränderungen zu einer ökologischen und klimafreundlichen Land- und Ernährungswirtschaft aus, befürchtet Hefele.

Schwierigkeiten bereiten da auch die Verarbeitungs- und Handelsstrukturen: solche, die den Bauern und den Verbrauchern Überblick, Transparenz und Mitgestaltungsmöglichkeiten bieten, sind Mangelware. So gibt es laut Kreitmair zum Beispiel kein Unternehmen in Süddeutschland, das ökologisch erzeugte Kartoffeln abpackt. Doch auch von staatlicher Seite fehlt oft die Berücksichtigung kleinerer Strukturen. Beispielsweise die durch die Dünge-Verordnung geforderte Ausbringtechnik sei teuer und für die Dachauer Landschaft und kleinteilige Betriebsstrukturen wie die seinige nicht angemessen, so Konrad Hefele.

Außerdem würden andere Möglichkeiten, die Stickstoff-Ausgasung zu reduzieren – was ja ein ureigenes Anliegen der Biobetriebe ohne Zufuhr von künstlichem Stickstoffdünger ist – nicht anerkannt.

Für den Erhalt möglichst vieler Betriebe in Landwirtschaft und Ernährung gibt es deshalb, darin waren sich Hefele, Kreitmair und Ruile einig, „noch eine Menge zu tun“!

mm