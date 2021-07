Tage später vertraute sie sich der Tante an

Freundin des Opfers sagt im Prozess um Vergewaltigung aus

Dachau – Im Prozess um die Vergewaltigung einer 15-Jährigen in einem Maisfeld in Dachau (wir berichteten) haben die Tante und eine Freundin des Opfers vor dem Landgericht München II als Zeugen ausgesagt.

Die Freundin hatte noch in der Tatnacht im März 2020 von dem Übergriff erfahren. Sie war vom weinenden Opfer angerufen worden, bot der 15-Jährigen Hilfe an, die aber nicht erwünscht war. Schließlich begleitete die Freundin das Opfer telefonisch bis nach Hause. Es sollten noch Tage vergehen, bis sich das Mädchen ihrer Tante anvertraute und beide die Mutter einschalteten. Bis zur Anzeige bei der Polizei waren sämtliche DNA-Spuren verschwunden, ein Rechtsmediziner konnte allerdings noch Verletzungsspuren erkennen, die ganz klar auf Gewaltanwendung hinwiesen. Dieser Bereich sei gut geschützt, andere Verletzungsursachen – etwa durchs Radeln – gebe es nicht, sagte der Mediziner.

Den 24-jährigen Afghanen hatte das damals 15-jährige Mädchen getroffen, weil es wie gewohnt Ecstasy von ihm kaufen wollte. Doch über den Kauf hinaus war der Händler sexuell an der jungen Frau interessiert gewesen. Nach dem Drogengeschäft bot er ihr an, in ein Hotel zu gehen, sie lehnte ab. Daraufhin manövrierte er sie ins Feld. Gegen ihren Willen soll er sie ausgezogen und sich an ihr vergangen haben. Sie wehrte sich, weinte, doch es dauerte, bis er von ihr abließ.

Zu Prozessauftakt hatte er zum Vorwurf der Vergewaltigung keine Angaben gemacht. Das Drogengeschäft und weitere illegale Verkäufe gab er zu. Bei der Polizei in Dachau ist er kein Unbekannter. Er wurde schon wegen anderer Taten aufgegriffen. Unter anderem nahm ihn die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts fest. Der Freundin des Opfers gab der Vorsitzende Richter Martin Hoffmann nach der Vernehmung noch den Rat mit, die Finger von den Drogen zu lassen. Das mache in jungen Jahren matschig in der Birne, sagte er ein wenig flapsig. Der Prozess dauert an.

ANGELA WALSER