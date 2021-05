Termine für Erstimpfungen in Gefahr

Impfstoffknappheit auch im Landkreis Dachau– Inzidenz sinkt auf 37,4

Dachau – Gute Nachrichten, was die Inzidenz angeht: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage ist deutlich auf 37,4 gesunken und lag damit den zweiten Tag in Folge unter dem Grenzwert 50. Für weitere Öffnungsschritte muss die Inzidenz mindestens fünf Tage in Folge unter dem Wert 50 liegen.

Weniger Erstimpfungen

Hinsichtlich der Impfungen gibt es weniger gute Nachrichten: Aufgrund der angekündigten Impfstoffknappheit in den kommenden zwei bis drei Wochen (wir berichteten), müssen möglicherweise bereits vereinbarte Termine für Erstimpfungen verschoben werden – was im Landkreis Dachau bisher noch nicht vorgekommen ist. Das sei abhängig von den konkreten Impfstoffzuweisungen, so Landrat Stefan Löwl. „Am Dienstag bekommen wir die Lieferung, erst da wissen wir, ob alle Termine am folgenden Wochenende stattfinden können.“ Dies betreffe jedoch keine Zweitimpftermine und Erstimpfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca.

Impfquote liegt bei 45,4 Prozent

Mit 70 331 erstgeimpften Bürgern steigt die Erstimpfquote weiter auf mittlerweile 45,4 Prozent, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. Damit liegt der Landkreis Dachau nach wie vor deutlich über dem Durchschnitt in Bayern (39,8 Prozent) und der Deutschlandquote (38,8 Prozent). Etwa 75 Prozent der Erstimpfungen werden in den beiden Impfzentren sowie von den Mobilen Impfteams vorgenommen, weitere 25 Prozent bei den niedergelassenen Ärzten.

Die Zweitimpfungen steigen auf insgesamt 19 050. Dies entspricht einer Zweitimpfquote von 12,3 Prozent. Das Landratsamt Dachau weist darauf hin, dass der Status „Vollschutz“ für vollständig geimpfte Personen erst ab 14 Tagen nach der Zweitimpfung gilt.

Aktuell warten im Landkreis noch etwa 23 500 Bürger auf ihre erste Impfung; davon sind etwa 9000 aus den Priorisierungsgruppen 1 bis 3. Allein in den letzten zehn Tagen haben sich über 1000 Bürger neu in BayIMCO registriert.

Zehn Patienten im Klinikum

Im Helios-Amper-Klinikum Dachau entspannt sich die Situation etwas. Aktuell befinden sich noch sechs Corona-Patienten im Alter zwischen 37 und 78 Jahren auf der Normalstation. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation sinkt auf derzeit vier Corona-Patienten im Alter zwischen 44 und 77 Jahren.

Genesene Personen

Alle genesenen Personen im Landkreis Dachau erhalten noch in dieser Woche ein Schreiben des Gesundheitsamts. Darin werden sie unterrichtet, wie sie ihren Status als Genesene nachweisen und wann eine Impfung notwendig oder möglich ist. dn