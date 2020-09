Testzentrum in Indersdorf liefert endlich Ergebnisse

Es gibt gute Nachrichten: Die Befunde des Corona-Testzentrum in Indersdorf sind endlich da.

Dachau – Seit knapp zwei Wochen ist das Corona-Testzentrum auf dem Volksfestplatz in Indersdorf in Betrieb – doch noch immer stockt die Auswertung der Tests.

Wie berichtet, konnte das mit der Ergebnisermittlung beauftragte Labor die Tests nicht zeitnah auswerten. Als Grund für den Rückstau hatte das Landratsamt in der vergangenen Woche angegeben, dass es zu „Engpässen bei Reagenzien und Verbrauchsmaterialien“ gekommen sei. Da das Landratsamt keinen Einfluss auf die Arbeitsweise des Labors habe, hatte das für die zahlreichen Nutzer der Drive-In-Station geheißen: geduldig sein und weiter auf die Testergebnisse warten.

Viele Bürger jedoch wollten nicht mehr länger warten, sie waren sauer – hatte ihnen die Staatsregierung doch versprochen, dass zu ihrem Coronatest binnen 48 Stunden ein Ergebnis vorliegen werde.

Das Landratsamt hat nun aber gute Nachrichten: Wie die Behörde gestern mitteilte, arbeitet das Labor wieder im Vollbetrieb und konnte den Rückstau zwischenzeitlich aufholen, bis heute sollten alle Tests der vergangenen Woche ausgewertet sein. Laut Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt werden „bereits seit Freitag die vorhandenen Befunde an die Getesteten versandt. Positive Befunde wurden parallel direkt an das Gesundheitsamt übermittelt, welches die infizierten Personen direkt kontaktiert“.

Bürger, die am Montag, 31. August, Dienstag, 1. September, und Mittwoch, 2. September, sowie am Samstag, 5. September, am Testzentrum in Markt Indersdorf waren und bis heute Abend nicht vom Gesundheitsamt kontaktiert wurden, können Reichelt zufolge von einem negativen Testergebnis ausgehen. Der schriftliche Befund sollte in den nächsten ein bis zwei Tagen im Briefkasten liegen. Die Testungen von Donnerstag, 3., Freitag, 4., sowie Sonntag, 6. September, würden aktuell im Labor ausgewertet und sollten bis heute vorliegen. Das Labor habe zugesichert, dass die Befunde künftig in der Regel vier Werktage nach dem Abstrich im Testzentrum bei den Bürgern ankommen. Positive Befunde würden „natürlich nach wie vor direkt an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt, welches dann aktiv mit den infizierten Personen Kontakt aufnimmt“, wie Reichelt betont.

Bis zum Wochenende haben sich laut Gesundheitsamt über 986 Personen im Testzentrum in Indersdorf testen lassen. Aktuell liegen 669 negative und fünf positive Testergebnisse vor, wobei drei dieser infizierten Personen nicht im Landkreis Dachau wohnen.

An der Glonntal-Realschule in Odelzhausen wurde Ende vergangener Woche zudem eine Lehrkraft positiv getestet. Die nicht im Landkreis wohnende Lehrkraft hatte in der Vorwoche mehrfach direkten Kontakt mit einigen anderen Lehrkräften der Schule, sodass diese aktuell unter Quarantäne stehen und eine Testung veranlasst wurde. In der Glonntal-Realschule startet der Unterricht in Abstimmung mit dem Ministerialbeauftragten daher bis einschließlich 17. September nur jeweils von der ersten bis zur vierten Stunde (11.25 Uhr). Die Schule informiert die Eltern, die Schülerbeförderung wurde angepasst. mm