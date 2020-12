Teurer wird’s sicher, gerechter vielleicht

Dachauer Kindergärten

von Stefanie Zipfer

Der Stadtrat hat den Beschluss des Familien- und Sozialausschusses bestätigt, wonach die Kinderbetreuungsgebühren ab Februar um 50 Euro erhöht werden sollen. Langfristig will die Stadt außerdem ein neues, am Einkommen der Eltern orientiertes Gebührenmodell implementieren. Die Gegner der Gebührenerhöhung finden den Zeitpunkt der Erhöhung – mitten in der Corona-Wirtschaftskrise – fatal.