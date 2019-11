Der Bäcker, der keine Frau braucht

Turbulent geht es in der Backstube zu: Herbert Thurner als Opa, Monika Trejo-Lidl als Frauenbundvorsitzende, Marion Peccolo als Frauenbundmitglied und Renate Mehlhase als Nachbarin Elfriede (v.l.).

Theater am Stadtwald

Das konservative Dorf versteht die Welt nicht mehr: Alle suchen für Bäcker Michi Dettermeier eine Frau – aber die will er gar nicht. Das Theater am Stadtwald zeigt derzeit eine Realsatire, in der alle Rollen perfekt besetzt sind.