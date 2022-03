Landkreis Dachau sagt Nein zur dritten Startbahn

Von: Thomas Zimmerly

Ein seit Langem kaum diskutiertes Thema flammte jetzt im Kreisausschuss Dachau auf: die dritte Startbahn am Flughafen München (Symbolbild). © Boris Roessler / dpa

Eher nebenbei entflammte im Kreisausschuss des Kreistags Dachau eine Diskussion über die dritte Startbahn. Der Beschluss war deutlich: Nein zum Flughafenausbau.

Landkreis – Das Thema dritte Startbahn am Flughafen München frischte in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses wieder auf. Im Rahmen einer Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan (LEP) sollte die Ablehnung der Betonpiste eingearbeitet werden. Was zu einer lebhaften Debatte führte – über die Startbahn und die Sinnhaftigkeit des LEP.

Kreisbaumeister Georg Meier durfte in der Sitzung nur kurz über die Änderungen des Landesentwicklungsplans referieren und dabei erklären, dass der Landkreis bis zum 1. April eine Stellungnahme dazu abgeben kann, als er von Michael Reindl (FW Landkreis) jäh unterbrochen wurde. Es war der Einstieg in eine leidenschaftliche Debatte über den neuen Entwurf der Staatsregierung und wie der Landkreis Dachau darauf reagieren soll. Und ob eine Stellungnahme überhaupt Sinn macht.

Stellungnahme zum LEP: Landkreis Dachau lehnt dritte Startbahn am Flughafen München ab

Erdwegs Altbürgermeister forderte vehement, dass in das Manifest auch die Forderung nach einem Stopp der Planungen zur dritten Startbahn am Flughafen München gehöre. Das wiederum sorgte bei der Fraktion der Grünen für erhöhten Sprechreiz. Schließlich hatte es die Umweltschutzpartei mit ihrem Eilantrag erst ermöglicht, dass dieses Thema im Kreisausschuss behandelt werden konnte. So schnappte sich alsbald Roderich Zauscher das Mikrofon und ... gab Reindl „im Prinzip völlig recht“.

Wie sein Vorredner ist das grüne Urgestein nämlich der Ansicht, dass es für das höchst umstrittene, kilometerlange Betonband heutzutage keinen Bedarf mehr gebe. Die sinkenden Fluggastzahlen und -bewegungen sowie das geänderte Mobilitätsverhalten der Bürger hin zu weniger Nutzung der umweltschädlichen Flieger würden es obsolet machen.

Das wiederum brachte Landrat Stefan Löwl auf den Plan. Er sei „Formaljurist“, gab er an. Daher müsse er zu bedenken geben, dass beim LEP, also dem Zukunftskonzept der Staatsregierung für die räumliche Ordnung und Entwicklung Bayerns, die Staatsregierung die Themen vorgebe, zu denen Kommunen und Kreise Stellung nehmen könnten.

Und die dritte Startbahn komme da nun mal nicht vor. Einfach mal zu sagen, was einem nicht passe, sei in diesem Zusammenhang verfehlt. Dass seine Kreisausschusskollegen im Gegensatz zu ihm keine Formaljuristen sind, bekam der Landrat stante pede zu spüren. Die Diskussion nahm nun so richtig Fahrt auf.

„Wenn ich nur auf das antworten soll, was die Obrigkeit von einem will, finde ich das falsch“, empörte sich Zauscher. CSU-Fraktionschef Stefan Kolbe drängte darauf, eine „Fußnote“ zur Ablehnung der Startbahn zu schaffen. Und Dachaus OB Florian Hartmann (SPD) schlug vor, „alles reinzuschreiben, was uns bewegt, auch wenn wir nicht gefragt werden“. Auch seine Kreisstadt werde das so machen. Und überhaupt: Wenn man das Thema nicht zu Gehör bringe, „dann weiß ich nicht, ob die Realitäten immer in München ankommen“.

Derlei Argumente brachten schließlich Landrat Löwl dazu, ganz formell die Formalitäten dahin gehend auszulegen, dass darüber abgestimmt wird, ob die geforderte Streichung der Startbahn in einem Begleitschreiben zur eigentlichen Stellungnahme deutlich gemacht werden soll. Das Votum fiel einstimmig aus. Und zwar positiv.

Blieb nur noch die Frage: „Was bringt uns das Ganze?“, so Kolbe. Karlsfelds Bürgermeister macht sich Sorgen, „wie mit den Stellungnahmen umgegangen wird“. Verschwindet alles in irgendeiner Schublade, „oder wird sich damit ernsthaft auseinandergesetzt?“, so Kolbe. Der Kollege Hartmann hat da eine Vorahnung: „Es ist wurscht, was wir da reinschreiben“, fürchtet er, „es wird leider niemanden interessieren“.

Mit Interesse verfolgten die Ausschussmitglieder jedenfalls, was Kreisbaumeister Meier nach der Startbahn-Debatte sonst noch so zu sagen hatte. Meier sprach aus Dachauer Sicht über die von der Staatsregierung tatsächlich vorgegebenen Themen: Raumstruktur, Siedlungsstruktur, Mobilität und Verkehr, Wirtschaft, Energieversorgung, Freiraumstruktur, Soziale und kulturelle Infrastruktur. Das Ganze garnierte er mit Sätzen wie: „Es ist nicht ganz klar, wie die Staatsregierung damit die zukünftigen Herausforderungen tatsächlich bewältigen will.“ Oder: „Wir haben Probleme damit, das zu begreifen.“ Oder: Die Staatsregierung müsse deutlich stärkere Ziele formulieren.