THW Dachau ärgert sich über „perverse Bürokratie“ und mangelnde Anerkennung von Politikern

Von: Thomas Zimmerly

Jede Menge Schreibkram: Christian Weber (links) und Sven Langer vom THW Dachau kritisieren die ausufernden Vorschriften und die mangelnde Wertschätzung von Teilen der Politik. Ihre Arbeit machen sie aber nach wie vor sehr gerne. © Thomas Zimmerly

Das THW Dachau fährt die meisten Einsätze aller THW-Ortsverbände in Deutschland. Was den Helfern jedoch sauer aufstößt, sind die nervende Bürokratie und die Missachtung seitens mancher örtlicher Spitzenpolitiker.

Dachau – Die Flüchtlingskrise 2015/16, die Schneekatastrophe im bayerischen Oberland 2019, die Coronakrise von 2020 bis heute, die Unwetter-katastrophe im Ahrtal 2021 und jetzt die Ukraine-Flüchtlingskrise. Ereignisse, bei denen auch die Technischen Hilfswerke angefordert werden. Weil diese Dienste neben den alltäglichen Einsätzen etwa bei Unfällen oder Unwettern zu leisten sind, geraten die THW-Ortsverbände an ihre Grenzen. Dem Freisinger Ortsbeauftragten Michael Wüst ist jetzt der Kragen geplatzt.

„Viele von uns bewegen sich mehr und mehr oberhalb der maximalen Belastungsgrenze“, schreibt Wüst in einem Brandbrief an die Politik. Es sei daher an der Zeit, dass der Staat seinen Kollegen statt warmer Worte „greifbare Anerkennung zukommen lasse. Was das Tun von ihm und seinen Leute massiv erschwere, so endet Wüst, sei die Tatsache, dass kein Mensch in Politik und Verwaltung daran denke, die überbordende Bürokratie abzubauen. Die Dachauer Nachrichten haben sich nach der Situation beim THW Dachau erkundigt. Ortsbeauftragter Christian Weber und der Vorsitzende des Fördervereins und Medienchef Sven Langer gaben spannende Einblicke in ihre Arbeit. Und sie sagen klar, was sie ärgert: der „perverse Bürokratismus“, so Langer und die mangelnde Wertschätzung von einigen örtlichen Spitzenpolitikern.

Die Zahlen und Fakten rund um das THW Dachau sind beeindruckend.

Eines vorneweg: Die Zahlen und Fakten rund um das THW Dachau sind beeindruckend. „Von den Einsätzen her sind wir führend in Deutschland“, sagt Weber. 2022 waren es bislang 140 (bis Mittwochabend). „Wenn das so weiter geht, machen wir 500 bis Ende des Jahres“, so Weber. Wobei die Einsätze des First-Responder-Teams, das bei Notfällen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe leistet, „extrem viel ausmachen“, so Langer. Weiter aufgefächert, leisteten die 80 aktiven Männer und Frauen im vergangenen Jahr 39 000 Dienst- sowie 13 000 Einsatzstunden. Von der Größe her ist das THW Dachau bayernweit eher Durchschnitt. Es hat aber mit 14 wesentlich mehr Fahrzeuge als andere Ortsverbände. Und dazu sehr viel unterschiedliches Gerät, was die Palette der Einsatzmöglichkeit umfangreich macht.

Belastung seit Jahren auf sehr hohem Level

Klar sei der Belastung „seit Jahren auf einem sehr hohen Level“, meint Weber, doch das sei bei der Feuerwehr und den Rettungsdiensten nicht anders. Seine Leute seien jedenfalls „total motiviert“ und mit einem „Riesenspaß“ bei der Sache.

Auch was die vom Freisinger Kollegen Wüst geforderte „greifbare Anerkennung“, sprich mehr Geld, angeht, bleiben Langer und Weber gelassen. „Persönlich Geld will von uns keiner haben, wir machen das ehrenamtlich“, sagt Langer. Und Weber ergänzt, dass es in seinem Ortsverband drei Leute gebe, die eine sogenannte Mehraufwandsentschädigung bekämen, also Geld für persönliche Anstrengungen: der Zugführer, der Helfersprecher und er selbst. „Bei mir sind es 1000 Euro im Jahr“, verrät der THW-Chef. Daneben gibt es weitere Haushaltsmittel, die etwa an Gruppenführer gehen, die beispielsweise an Lehrgängen teilnahmen oder Ausbildungen vorbereiteten. Nur: Keiner der Bezahlten behält das Geld. „Am Jahresende spenden wir alles gleich an den THW-Förderverein, der davon etwa neue Hosen oder Piepser anschafft“, so Weber.

Den Helfern machen der „perverse Bürokratismus“ sowie die mangelnde Wertschätzung seitens der Politik zu schaffen

Was den Helfern wirklich zu schaffen macht, sind andere Dinge: der laut Langer „perverse Bürokratismus“ sowie die mangelnde Wertschätzung seitens der Politik. . „Mittlerweile sind wir zu fünft, die die Büroarbeit machen“, so Weber. Die stärksten Nerven benötigt dabei der Hauptverantwortliche Fabian Illmann. „Er nimmt sich zum Teil Urlaub, nur um die Abrechnungen machen zu können“, so sein Chef.

Beispiele für den Wahnsinn gibt es zuhauf. Weil Illmanns Abrechnungen zur Prüfung an den THW-Landesverband und weiter an die Bundeskasse und wieder zurück gehen, kann es ein halbes oder gar dreiviertel Jahr dauern, bis die Dachauer Geld für ihre Einsätze oder Abrechnungen sehen. Anfang 2021 hieß es, das THW bekäme neue iPads. „Geliefert wurden sie Ende des Jahres und 15 Updates später“, so Langer. Eine Fahrzeugbeschaffung dauert laut ihm drei Jahre. Eine „Projektgruppe“ beschäftigt sich gar seit fünf Jahren damit, welche neuen Einsatzklamotten die bundesweit 80 000 THWler erhalten sollen.

Spitzenpolitiker wie Michael Schrodi, Kathrin Staffler und Beate Walter-Rosenheimer zeigen kaum Interesse

Wenn die Politik schon in Sachen Bürokratismus-Abbau schweigt, bei der Wertschätzung der THW-Arbeit dürften sie gerne mal ein Lob aussprechen. „Auf oberer politischer Ebene bin ich zum Teil enttäuscht“, sagt Langer. „Es hat sich bei mir noch kein Michael Schrodi gemeldet und gefragt, wie geht es Euch bei den Corona-Einsätzen oder in der Flüchtlingskrise, kann ich was tun. Katrin Staffler meldet sich ab und zu. Doch die Dame von den Grünen (Beate Walter-Rosenheimer, Anm. d. Red.) war noch nie da und hat noch nie Kontakt zu uns aufgenommen, seit sie im Bundestag ist. Und das sind zehn Jahre“, so Langer. Anders sieht die Sache bei Landrat Stefan Löwl aus: „Er bringt uns zwar teilweise ans Maximum, aber er weiß unsere Arbeit mehr als zu schätzen“, so der Fördervereinschef, „und er ist der Erste, der sich persönlich nach Hilfseinsätzen bei jedem Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst oder THW bedankt.“