Sein Name steht für das THW Dachau - nun nimmt „John“ seinen Hut

Institution, Legende, Synonym für das THW Dachau – all das sind Dinge, die man hört, wenn es um Georg Leitenstorfer geht. Am Freitagabend übergibt der 67-Jährige sein Amt an seinen Nachfolger.

Dachau – Das Beste, was dem THW Dachau passieren konnte? Die Wehrpflicht. Wieso? Weil Georg – oder sagen wir ab jetzt John, so wie das alle tun – Leitenstorfer sonst nie beim THW gelandet wäre. Denn der Mann, den alle John nennen, war 1968 fertig mit der Lehre, das THW sollte damals in Dachau fest installiert werden. „John, geh’ doch zum THW, dann musst du nicht zur Bundeswehr“, sagte sein damaliger Chef.

Leitenstorfer ging zum Schnupperabend, „des gfoid ma jetzt ned so recht“, war erst sein Fazit. Selten, dass ein erster Eindruck so täuscht. Gut fürs THW, dass 1969 auch drei seiner Freunde nicht zum Bund wollten und sagten: „Komm, John, da geh’n wir jetzt dazu.“ Zehn Jahre lang verpflichten hieß das damals. Wie gesagt – das Beste, was dem THW passieren konnte. Denn: Leitenstorfer begann das THW und das Helfen zu lieben.

Heute ist das THW Dachau mit seinen rund 65 Mitgliedern eine Vorzeigeinstitution in Bayern. Moderne Unterkunft, modernste Ausstattung, modernster Fuhrpark, funktionierendes Team. Fragt man im THW, wessen Verdienst das ist, lautet die Antwort immer gleich: „Johns!“ Sein Name wird auch als Synonym für das THW Dachau gebraucht.

Leitenstorfer denkt an alte Zeiten zurück

Derweil waren gerade die Anfangsjahre eher vogelwild als professionell organisiert. Im Auftrag der Polizei hieß es: Autobahnstreife fahren. Also: Aufräumen und helfen, wenn ein Unfall passiert. „Ganz am Anfang hatten wir nur Brecheisen, Besen und bissl Handwerkszeug dabei, mehr nicht.“ Leitenstorfer lacht und denkt an die heutige Ausstattung: „Da sind hydraulische Geräte, Öl- und Chemikalienbilder, Hebekissen, Rettungsspreizer und und und im Auto.“ Leitenstorfer erinnert sich auch an die Zeiten, in denen der Funkwecker so riesig war, dass die Jungs, die ihn mitschleppen mussten, immer ihre weibliche Begleitung missbrauchen: „Steck’ den mal bitte in deine Tasche.“ Heute gibt’s für die Alarmierung eine App auf dem Handy.

Die erste Unterkunft war ein Hof in Udlding. Von hier aus fuhren die Helfer zum Beispiel zwei Wochen lang Autobahnstreife während der Olympiade 1972. Beim Attentat warteten sie im Bereitstellungsraum. „Wir wurden aber Gottseidank nicht eingesetzt“, sagt Leitenstorfer.

+ Worte für eine neue Ära: Georg Leitenstorfer hielt 1992 bei der Grundsteinlegung der neuen Unterkunft eine Rede. © THW Auch die zweite Unterkunft in Feldgeding mit drei Hallen wurde schnell zu klein. Ein Neubau musste her, 1993 wurde die jetzige Unterkunft in Günding eingeweiht.

Einsätze hat Leitenstorfer so viele erlebt, dass er längst nicht mehr alle weiß. „Den allerersten vergess’ ich aber auf gar keinen Fall.“ Der frühere Polizeichef Rabe wollte testen: Wie schlagkräftig sind diese Burschen? Also löst er für das THW Alarm aus. Auto im Birkensee. Menschen drin? Unbekannt. Leitenstorfer heizt wie ein Irrer zur THW-Unterkunft. Bis die anderen kommen, vergehen gefühlt Stunden. „So haben wir gezittert!“, sagt Leitenstorfer und lässt die Hand wackeln. Was die Jungs damals nicht wussten: Taucher hatten das Wrack längst durchsucht. Niemand war drin, es lag schon viele Jahre im Wasser. Den Test haben die Männer allerdings bestanden.

„Das schaffst du nur, wenn du jemanden zum Reden hast“

Der THW-Ernstfall, ein hartes Geschäft. Gerade damals, als die B 471 noch als Todesstrecke galt. „Jede Woche waren wir da draußen bei einem schweren Verkehrsunfall.“ Einmal waren es vier junge Bundeswehrsoldaten, alle tot. Leitenstorfer und sein Team mussten sie aus dem Wrack schneiden. „Das schaffst du nur, wenn du jemanden zum Reden hast“, sagt Leitenstorfer. „Und Rückhalt in der Familie.“ Er weiß, wie wichtig es ist, dass sich seine Leute nach schlimmen Einsätzen austauschen. „Das schafft man nicht allein.“ Heute sitzen THWler und Feuerwehrler zur Nachsorge nach schweren Einsätzen zusammen.

Aber ums Alleinsein muss sich ohnehin kein Dachauer THWler sorgen. Klar, das klingt jetzt sehr floskelhaft, aber wenn Leitenstorfer sagt: „Wir sind hier eine THW-Familie“, dann meint er das. Er leidet mit, er freut sich mit. Wie bei seinem schönsten Einsatz: „Als wir bei einer Geburt dabei waren.“ Leitenstorfer war gar nicht vor Ort, nur ein paar von seinen Leuten. Das ist aber egal. Was sein Team erlebt, erlebt auch er.

+ Beförderung zum stellvertretenden Ortsbeauftragten im Jahr 1984: Georg Leitenstorfer (r.) mit dem damaligen Ortsbeauftragten August Heitmeier. © THW

Der Ortsbeauftragte ist sozusagen der Manager des THWs. Seit 30 Jahren koordiniert Leitenstorfer die Einsätze, hat die Finanzen im Blick, kümmert sich um den „immer mehr werdenden Papierkram“, wie er sagt. In Gedanken ist er trotzdem bei jedem Einsatz dabei. Egal ob bei Hochwassereinsätzen in Frankreich oder Dresden oder bei Sturmeinsätzen in Oberbayern. Es gibt keinen Bereich, um den er sich nicht kümmert. Nachdem er gemerkt hat, mit den Geldern vom Bund kommt der Verein nie hin, generierte er Einnahmen aus anderen Quellen, gründete den Förderverein, stellte Faschingsbälle und das Starkbierfest auf die Beine.

Jetzt wird’s Zeit, aufzuhören. „Das fällt nicht schwer, wenn man einen perfekten Nachfolger hat“, sagt Leitenstorfer. Seinen Posten übernimmt künftig Christian Weber. Die Amtsübergabe wird am Freitagabend bei einem Festakt im Dachauer Schloss zelebriert. Einmischen will sich Leitenstorfer nicht mehr. Aber natürlich noch regelmäßig vorbeischauen. Noch eine Sache wird bleiben: die Alarmierungs-App auf seinem Handy. „Ich will weiterhin wissen, wo meine Leute im Einsatz sind.“